礦難爆炸頻傳 中國官方將打擊安全生產非法行為

有鑑於中國近年來不時發生礦難及工廠爆炸，中國黨政6個部門將聯合針對礦山、化工、消防、工貿等重點領域，深入展開「安全生產打非治違」工作，重點打擊安全生產不符資格、弄虛作假、惡意違法，以及無證採礦、未經許可生產危險化學品等行為。

新華社報導，中國應急管理部表示，上述6個單位分別為中國國務院安委會辦公室、中共中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部及司法部，並已印發通知，展開這項「安全生產打非治違」工作。

這項通知要求，中國各地區、各有關部門要結合實際情況，按相關要求，重點打擊安全生產有關資格或條件不滿足要求、安全生產弄虛作假，以及惡意違法、強令違章、冒險作業等共同性問題。

同時，針對礦山、化工、消防、工貿等重點行業領域，要求重點打擊煤礦隱瞞工作面、無證開採、重大災害治理不到位即付諸生產，未依法取得安全生產許可即從事化工和危險化學品生產、超出許可範圍生產使用經營危險化學品、危險化學品經營企業違法從事生產經營活動等行為。

此外，高層民用建築違規使用易燃、可燃性外牆或外保溫材料、人員密集場所違規進行動火作業（在含有可燃物或易燃物區域內，執行可能產生起火源的作業）、養老機構消防設施缺失損壞、營業性餐飲場所油煙管道安全措施不落實，以及粉塵涉爆企業作業現場積塵嚴重、擅自拆除、停用監測報警設施設備等突出問題。

通知強調，要強化「打非治違」責任落實，加強組織領導，進一步細化具體措施要求，把責任傳導到基層末梢，落實到具體場景、具體崗位、具體人員。並要在從重處罰的基礎上，加強與司法、行政、紀檢監察機關的協作配合，嚴肅追責問責。

這項通知提到，要注重典型事故追根溯源，堅決斬斷利益鏈條，並將非法違法生產企業、個人和相關各方依法依規納入相關領域「嚴重失信主體名單，展開失信懲戒」。並進一步暢通投訴舉報管道，鼓勵社會群眾舉報和企業內部從業人員報告非法違法行為。