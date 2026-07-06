快訊

世足賽／貝林漢梅開二度創罕見紀錄 凱恩率英格蘭淘汰墨西哥再進8強

毒油風暴襲台！賴總統：完全沒妥協空間 究責絕不寬貸

李洋改革得罪既得利益者？運彩公會理事長：改革從來不是二分法

聽新聞
0:00 / 0:00

礦難爆炸頻傳 中國官方將打擊安全生產非法行為

中央社／ 台北6日電

有鑑於中國近年來不時發生礦難及工廠爆炸，中國黨政6個部門將聯合針對礦山、化工、消防、工貿等重點領域，深入展開「安全生產打非治違」工作，重點打擊安全生產不符資格、弄虛作假、惡意違法，以及無證採礦、未經許可生產危險化學品等行為。

新華社報導，中國應急管理部表示，上述6個單位分別為中國國務院安委會辦公室、中共中央政法委、最高人民法院、最高人民檢察院、公安部及司法部，並已印發通知，展開這項「安全生產打非治違」工作。

這項通知要求，中國各地區、各有關部門要結合實際情況，按相關要求，重點打擊安全生產有關資格或條件不滿足要求、安全生產弄虛作假，以及惡意違法、強令違章、冒險作業等共同性問題。

同時，針對礦山、化工、消防、工貿等重點行業領域，要求重點打擊煤礦隱瞞工作面、無證開採、重大災害治理不到位即付諸生產，未依法取得安全生產許可即從事化工和危險化學品生產、超出許可範圍生產使用經營危險化學品、危險化學品經營企業違法從事生產經營活動等行為。

此外，高層民用建築違規使用易燃、可燃性外牆或外保溫材料、人員密集場所違規進行動火作業（在含有可燃物或易燃物區域內，執行可能產生起火源的作業）、養老機構消防設施缺失損壞、營業性餐飲場所油煙管道安全措施不落實，以及粉塵涉爆企業作業現場積塵嚴重、擅自拆除、停用監測報警設施設備等突出問題。

通知強調，要強化「打非治違」責任落實，加強組織領導，進一步細化具體措施要求，把責任傳導到基層末梢，落實到具體場景、具體崗位、具體人員。並要在從重處罰的基礎上，加強與司法、行政、紀檢監察機關的協作配合，嚴肅追責問責。

這項通知提到，要注重典型事故追根溯源，堅決斬斷利益鏈條，並將非法違法生產企業、個人和相關各方依法依規納入相關領域「嚴重失信主體名單，展開失信懲戒」。並進一步暢通投訴舉報管道，鼓勵社會群眾舉報和企業內部從業人員報告非法違法行為。

延伸閱讀

聯華也受波及 台南委製古蹟限定「成功洋芋片」等確認未用問題油

方元沂／供應鏈人權考驗企業治理

台灣漁業涉及非法、強迫勞動？美報告曝今年有改善、未被列名

中聯油脂復工計畫遭打回票！ 食藥署：專家認定「不及格」 絕對不放水

相關新聞

粵菜餐廳食物爬滿活蛆！食客崩潰：吃完才發現…不敢想廚房有多髒

「全是活蛆」、「吃完才發現」！一名市民稱，近日在一家粵菜餐廳吃出活蛆，…

第五屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動樂山舉行

7月3日，第五屆海峽兩岸峨眉武術文化交流活動在四川樂山開幕，活動以「論道峨眉·武脈同心」為主題，旨在以國家級非物質文化遺產峨眉武術為媒介，傳承弘揚中華優秀傳統文化，搭建兩岸交流合作平台，促進兩岸同胞心靈契合。

蔣方舟遭指論文造假 人民大學：未發現學術不端

曾有「天才少女」之稱的中國青年作家蔣方舟傳出論文造假，中國人民大學昨晚發布通報，認定蔣方舟對碩士學位論文註釋的重要性「認...

東亞升溫 俄艦抵青島 中俄今起黃海聯演

中國大陸與俄羅斯繼六月廿七日進行聯合空中戰略巡航後，兩國海軍自今日起在青島附近海空域舉行「海上聯合-二○二六」聯合演習。演習結束後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。俄羅斯海軍參演艦艇編隊昨抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。

日防衛省：至少7共艦赴西太平洋

東亞局勢持續升高，日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，六月下旬以來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報十次，其中六月廿九日單日最高達五次。統計顯示，涉及艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦等多型艦隻，活動範圍涵蓋日本海及西太平洋多個方向。

陸全球攬才 諾獎得主入職北京清華

二○二五年諾貝爾化學獎得主、美籍約旦裔化學材料學家亞基，近日全職加盟北京清華大學，受聘為講座教授，引發關注。北京清華大學三日舉行聘任儀式，校方表示其加入有助推動化學及交叉學科前沿研究發展，並強化高端人才布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。