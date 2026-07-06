粵菜餐廳食物爬滿活蛆！食客崩潰：吃完才發現…不敢想廚房有多髒

「全是活蛆」、「吃完才發現」！一名市民稱，近日在深圳龍崗一家粵菜餐廳吃出活蛆，涉事門店已全額退款並補償300元人民幣（約新台幣1420元）。

「深圳新聞網」7月4日報導，深圳一名網友在社交平台發文稱，在龍崗「得食粵菜·簸箕菜開創者」餐廳就餐時吃出活蛆。

據該網友發布圖片顯示，勺子和簸箕邊緣有灰白色的蛆在蠕動。

該網友向媒體稱，6月13日自己和朋友在該店家用餐時，發現菜品「簸箕魚」裡有活蛆蟲。該網友透露，他們一桌人分食菜品後才看見到處蠕動的蟲，感覺很噁心，直言「這麼多蛆不敢想後廚有多髒」。

該網友表示，他們此次點的是「食過翻尋味」粵菜4人餐。該套餐售價312元（約新台幣1477元）。

餐廳相關工作人員稱對此事並不知情，對於後續處理方式，還需核實事件全貌，再進行回覆。

報導指，事後餐廳已向該網友進行補償，退回套餐全部款項，額外補償300元（約新台幣1420元），並開啟全面排查。

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文章授權轉載自《香港01》