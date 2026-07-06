快訊

專訪／蘇巧慧拋「衛星變繁星」 願景：雙北要共榮 但也要各自精采

超級颱風巴威直撲太平洋小島 美氣象局預警災難「至少數周無法住人」

綠扁帽來了！美特種部隊在台駐訓 台美斷交後新高度

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣方舟論文造假 人大通報：未發現學術不端

聯合報／ 記者賴錦宏/／即時報導
大陸青年作家蔣方舟被舉報碩士論文造假，人民大學昨天公布調查結果稱：只是文字表述不規範，未發現學術不端。新華社
大陸青年作家蔣方舟被舉報碩士論文造假，人民大學昨天公布調查結果稱：只是文字表述不規範，未發現學術不端。新華社

大陸青年作家、人民大學文學院2019屆碩士畢業生蔣方舟日前被北京清華大學教授蕭鷹舉報「碩士論文造假」，受到輿論關注。人民大學5日晚間發布情況通報稱，經調查認定，該畢業生對碩士學位論文註釋的重要性認知嚴重不足，其碩士學位論文部分註釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現存在「學術不端」行為。

據新華社報導，情況通報稱，人大接到舉報後，迅速成立了由校內外8位該領域知名專家組成的專案調查小組，並聘請知識產權法、行政法領域的法律專家全程參與、全程監督，保證調查過程和調查結果的合法性與公正性。調查小組透過調取被檢舉人碩士學位論文、比對文獻資料、多次問詢被檢舉人相關情況等方式，對檢舉資料和被檢舉人的說明資料進行逐一核查，形成調查結果報告。結果認定蔣方舟碩士學位論文部分註釋及個別文字表述存在學術不規範。

依據相關規定，學校約定涉事學生導師，暫停其研究生招生資格一年；約談文學院黨政主要負責人，責令其限期整改；責令學位評定委員會文學藝術學分委員會提交書面整改報告並切實進行整改。

人民大學表示，將舉一反三，壓實相關主體責任，進一步完善學位論文全過程品質管理與監控機制，嚴把學位論文品質關，全面提升人才自主培養品質。

清大教授蕭鷹2025年8月11日在本人實名認證微信公眾號「肖鷹美學」發表文章，公開舉報身為人大文學院2019屆畢業生的蔣方舟碩士論文嚴重抄襲和普遍造假。此後10個多月，陸續發表多篇補充舉報材料文章。蔣方舟對舉報完全否認，指責蕭鷹長期的攻擊侮辱與誹謗，並稱已報警處理。

據公開資料，蔣方舟從7歲開始寫作，9歲寫成散文集《打開天窗》，該書被湖南省教委定為素質教育推薦讀本並改編為漫畫書；12歲在《南方都市報》開設專欄 。 2005年當選為中國少年作家學會主席 。2008年被北京清大「破格」錄取，曾引起了較大爭議；2009年10月在《人民文學》雜誌社主辦的第七屆人民文學獎評獎中，蔣方舟獲得散文獎。 

2012年，蔣方舟從清華大學畢業，並就任《新周刊》雜誌副主編。 2016年9月13日，蔣方舟成為中國人民大學文學院第二屆創意寫作研究生班學員，師從作家閻連科。 2023年10月，帶著新書《主角》回到故鄉襄陽開展閱讀分享活動。

論文造假

延伸閱讀

蔣方舟遭指論文造假 人民大學：未發現學術不端

蔣方舟駁論文造假 反控遭網暴 清華教授：歡迎告我

在學犯罪…畢業1年內 大學仍可啟動懲處

學生犯法大學要追回學位 學團籲教育部研議統一規範

相關新聞

蔣方舟遭指論文造假 人民大學：未發現學術不端

曾有「天才少女」之稱的中國青年作家蔣方舟傳出論文造假，中國人民大學昨晚發布通報，認定蔣方舟對碩士學位論文註釋的重要性「認...

東亞升溫 俄艦抵青島 中俄今起黃海聯演

中國大陸與俄羅斯繼六月廿七日進行聯合空中戰略巡航後，兩國海軍自今日起在青島附近海空域舉行「海上聯合-二○二六」聯合演習。演習結束後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。俄羅斯海軍參演艦艇編隊昨抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。

日防衛省：至少7共艦赴西太平洋

東亞局勢持續升高，日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，六月下旬以來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報十次，其中六月廿九日單日最高達五次。統計顯示，涉及艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦等多型艦隻，活動範圍涵蓋日本海及西太平洋多個方向。

陸全球攬才 諾獎得主入職北京清華

二○二五年諾貝爾化學獎得主、美籍約旦裔化學材料學家亞基，近日全職加盟北京清華大學，受聘為講座教授，引發關注。北京清華大學三日舉行聘任儀式，校方表示其加入有助推動化學及交叉學科前沿研究發展，並強化高端人才布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。