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大陸太空探索新里程碑：首次完成小行星交會任務

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國自主研製的小行星探測器「天問二號」近日與小行星「2016HO3」成功交會，到達距離小行星20公里處，開始科學探測。圖／取自央視新聞
中國自主研製的小行星探測器「天問二號」近日與小行星「2016HO3」成功交會，到達距離小行星20公里處，開始科學探測。圖／取自央視新聞

央視新聞引述來自大陸國家航天局的消息稱，中國自主研製的小行星探測器「天問二號」歷經約400天、行程約10億公里後，於近日與小行星「2016HO3」成功交會，到達距離小行星20公里處，開始科學探測。

「2016HO3」是一顆地球的「準衛星」，直徑約40～100公尺，圍繞太陽運行，但長期與地球保持特殊軌道共振，是目前已知最穩定的地球準衛星之一。「天問二號」這次任務的成功實施，是中國繼「嫦娥」探月、「天問」探火之後，在行星探測領域又一重大里程碑。

央視新聞報導，在抵近小行星過程中，「天問二號」獲得小行星影像數據。同時，任務團隊利用探測器抵近過程中獲得的光學導航數據，改進了小行星星曆，將之前僅依靠地基觀測所確定的小行星位置誤差，由上百千米減小到千米量級。

「天問二號」是在2025年5月29日凌晨，從西昌衛星發射中心升空，預計展開為期10年左右的太空探索，其主要任務就是對「2016HO3」進行探測、取樣並返回地球，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。

光明日報早前曾報導，小行星是太陽系的重要組成部分，在太陽系形成早期就已存在，保留著太陽系早期形成和演化歷史的遺跡，是研究太陽系起源的「活化石」。

2016年，「2016HO3」首次進入人類觀測視野。對其開展探測和表面樣品研究，有可能回答準衛星的起源，以及軌道演化歷史和未來趨勢等科學問題，並為小行星乃至太陽系的形成和演化過程提供科學依據。

中國航天科技集團專家曾福明表示，在著陸採樣前，「天問二號」將對「2016HO3」進行全面「體檢」，通過詳盡的遙感、測繪獲取其熱輻射狀態、表面特徵、密度、成分等信息，並尋找最佳著陸點，之後實施採樣並返回地球。

用返回艙將小行星樣品送回地球後，「天問二號」主探測器不會返回地面，而是利用地球引力彈弓效應完成一次加速，繼續飛向主帶彗星311P執行探測任務。

主小行星帶位於火星和木星軌道之間，太陽光輻射較強，小行星的揮發物難以保留，因此主帶內的小行星多以岩質為主。現有觀測表明，311P擁有6條形似彗尾的結構。「天問二號」將探測這些「彗尾」中是否含有水分子？其噴發能量從何而來？如何將冰或其他揮發物保留至今？

央視新聞指出，2026年6月6日，「天問二號」首次捕獲到「2016HO3」小行星；6月7日，在距離小行星3萬公里處實施捕獲控制，實現與小行星共面飛行；6月19日，到達距離小行星2000公里處。

報導稱，後續，探測器將逐步開展更精細科學探測，獲取小行星形貌、物質成分、內部結構等信息，為做好採樣準備提供支撐。

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