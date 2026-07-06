蔣方舟遭指論文造假 人民大學：未發現學術不端

曾有「天才少女」之稱的中國青年作家蔣方舟傳出論文造假，中國人民大學昨晚發布通報，認定蔣方舟對碩士學位論文註釋的重要性「認知嚴重不足」，但未發現論文相關規定所列舉的學術不端行為。

人民大學表示，根據調查結果，學校約談涉事學生導師，暫停其研究生招生資格1年。

北京清華大學教授肖鷹日前在微博列出詳細表格，指蔣方舟在中國人民大學的文學碩士學位論文涉嫌嚴重造假、抄襲及編造。

新京報旗下新媒體「政事兒」引述人民大學昨晚通報，在相關事實認定方面，人民大學列出蔣方舟論文存在引用文獻錯誤、英文著作作者姓名拼寫錯誤、與原著出版時間不一致、文獻名稱錯誤、譯文不準確、將「轉引」標註為「直引」、對應的正文文字表述不準確，以及應註釋而未註釋等問題。

通報指出，除上述情形外，舉報材料中提及的其他內容「不存在學術不規範問題」。

人民大學認定蔣方舟對碩士學位論文註釋的重要性認知嚴重不足，論文部分註釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現存在學術不端行為。

根據調查結果，學校約談涉事學生導師，暫停其研究生招生資格1年；約談文學院黨政主要負責人，責令其限期整改；責令學位評定委員會文學藝術學分委員會提交書面整改報告，並確實進行整改。