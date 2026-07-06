快訊

專訪／蘇巧慧拋「衛星變繁星」 願景：雙北要共榮 但也要各自精采

超級颱風巴威直撲太平洋小島 美氣象局預警災難「至少數周無法住人」

綠扁帽來了！美特種部隊在台駐訓 台美斷交後新高度

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣方舟遭指論文造假 人民大學：未發現學術不端

中央社／ 台北6日電
北京清華大學教授肖鷹指控作家蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端，蔣方舟批評肖鷹未閱讀原著、斷章取義，並以AI內容作為指控依據，同時指控對方一年來持續對她進行網路暴力。（取材自微信公眾號「蔣方舟的跋涉」）
北京清華大學教授肖鷹指控作家蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端，蔣方舟批評肖鷹未閱讀原著、斷章取義，並以AI內容作為指控依據，同時指控對方一年來持續對她進行網路暴力。（取材自微信公眾號「蔣方舟的跋涉」）

曾有「天才少女」之稱的中國青年作家蔣方舟傳出論文造假，中國人民大學昨晚發布通報，認定蔣方舟對碩士學位論文註釋的重要性「認知嚴重不足」，但未發現論文相關規定所列舉的學術不端行為。

人民大學表示，根據調查結果，學校約談涉事學生導師，暫停其研究生招生資格1年。

北京清華大學教授肖鷹日前在微博列出詳細表格，指蔣方舟在中國人民大學的文學碩士學位論文涉嫌嚴重造假、抄襲及編造。

新京報旗下新媒體「政事兒」引述人民大學昨晚通報，在相關事實認定方面，人民大學列出蔣方舟論文存在引用文獻錯誤、英文著作作者姓名拼寫錯誤、與原著出版時間不一致、文獻名稱錯誤、譯文不準確、將「轉引」標註為「直引」、對應的正文文字表述不準確，以及應註釋而未註釋等問題。

通報指出，除上述情形外，舉報材料中提及的其他內容「不存在學術不規範問題」。

人民大學認定蔣方舟對碩士學位論文註釋的重要性認知嚴重不足，論文部分註釋及個別文字表述存在學術不規範，但未發現存在學術不端行為。

根據調查結果，學校約談涉事學生導師，暫停其研究生招生資格1年；約談文學院黨政主要負責人，責令其限期整改；責令學位評定委員會文學藝術學分委員會提交書面整改報告，並確實進行整改。

延伸閱讀

蔣方舟駁論文造假 反控遭網暴 清華教授：歡迎告我

在學犯罪…畢業1年內 大學仍可啟動懲處

學生犯法大學要追回學位 學團籲教育部研議統一規範

中國大陸考慮 降低對科學研究在國外發表補助

相關新聞

蔣方舟遭指論文造假 人民大學：未發現學術不端

曾有「天才少女」之稱的中國青年作家蔣方舟傳出論文造假，中國人民大學昨晚發布通報，認定蔣方舟對碩士學位論文註釋的重要性「認...

東亞升溫 俄艦抵青島 中俄今起黃海聯演

中國大陸與俄羅斯繼六月廿七日進行聯合空中戰略巡航後，兩國海軍自今日起在青島附近海空域舉行「海上聯合-二○二六」聯合演習。演習結束後還將赴太平洋相關海域聯合巡航。俄羅斯海軍參演艦艇編隊昨抵山東青島，雙方參演兵力集結完畢。

日防衛省：至少7共艦赴西太平洋

東亞局勢持續升高，日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，六月下旬以來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報十次，其中六月廿九日單日最高達五次。統計顯示，涉及艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦等多型艦隻，活動範圍涵蓋日本海及西太平洋多個方向。

陸全球攬才 諾獎得主入職北京清華

二○二五年諾貝爾化學獎得主、美籍約旦裔化學材料學家亞基，近日全職加盟北京清華大學，受聘為講座教授，引發關注。北京清華大學三日舉行聘任儀式，校方表示其加入有助推動化學及交叉學科前沿研究發展，並強化高端人才布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。