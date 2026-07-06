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日防衛省：至少7共艦赴西太平洋

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

東亞局勢持續升高，日本防衛省統合幕僚監部數據顯示，六月下旬以來，多艘中國海軍艦艇頻繁橫穿日本周邊要道，赴西太平洋海域活動，日方累計發布相關通報十次，其中六月廿九日單日最高達五次。統計顯示，涉及艦艇包括驅逐艦、護衛艦及補給艦等多型艦隻，活動範圍涵蓋日本海及西太平洋多個方向。

俄通社引述日本官方數據統計稱，解放軍海軍目前至少有七艘軍艦，部署在西太平洋。

據日本防衛省統合幕僚監部網站消息，六月廿四日至廿五日，○五二Ｄ導彈驅逐艦西寧艦和貴陽艦經對馬海峽進入日本海；六月廿六日，○五四Ａ導彈護衛艦安陽艦經宮古海峽進入西太平洋；六月廿七日，○五二Ｄ導彈驅逐艦蘇州艦經橫當水道進入西太平洋；六月廿七日至廿八日，○五四Ａ導彈護衛艦鹽城艦、一艘綜合補給艦及○五五驅逐艦南昌艦經大隅海峽進入西太平洋。

在此同時，六月廿九日至七月一日間，共軍相關艦艇活動持續。六月廿九日，解放軍海軍電子偵察船，經橫當水道進入西太平洋；六月廿九日，○五二Ｃ導彈驅逐艦西安艦，經大隅海峽進入太平洋；六月卅日，○五五驅逐艦東莞艦，經宮古海峽進入太平洋；七月一日，○五四Ａ導彈護衛艦湘潭艦，經宮古海峽進入東海。

央視軍事引述軍事專家杜文龍表示，中國海軍在第一島鏈密集展開實戰演訓，主要目的有二：一、顯示中國海軍實戰水準，編隊訓練、遠洋訓練、實戰訓練相互組合；二、切斷周邊軍演形成的「演習鏈」。

杜文龍稱，特別是美國所主導的「肩並肩」演習，包括「堅毅之龍」、「勇敢盾牌」等演習都在周邊進行，說明周邊大國與盟國相互組合，正在把「第一島鏈」變成「演習鏈」。而解放軍必須顯示自己在周邊的能力，透過艦艇反覆穿越，證明針對中國周邊所謂演習鏈、導彈鏈，將被逐個打破。

日本 解放軍

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