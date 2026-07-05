搶奪頂尖學者！美國諾貝爾化學獎得主赴北京清華任教

2025年諾貝爾化學獎得主、美籍約旦裔化學材料學家亞基（Omar M. Yaghi）近日全職加盟北京清華大學，並受聘為講席教授，引發各界關注。北京清華大學3日舉行聘任儀式，校方表示其加入有助推動化學及交叉學科前沿研究發展，並強化高端人才布局。

據北京清華大學網站消息，該校3日上午在主樓接待廳舉行亞基講席教授聘任儀式，校長李路明出席，副校長王宏偉主持。

李路明表示，高層次人才加盟對提升辦學水平意義重大，學校正持續延攬全球頂尖學者，服務高水平科技自立自強。李路明指出，亞基是全球頂尖化學材料學家，與清華有深厚淵源，期待其推動化學學科發展並帶動多學科交叉攻關，助力清華邁向世界一流大學前列。

亞基稱，自己自幼即與分子結緣，對科學的熱愛驅使其跨越地域與文化，在材料科學領域持續深耕，並聚焦水資源、碳中和與永續發展等全球議題。他表示，科學研究雖具挑戰，但能將未知轉化為發現，並培養人以好奇與勇氣面對問題。

他還說，選擇清華，他將以更飽滿的熱情與更宏大的抱負開啟科研與育人的全新征程。期待與清華同仁一道，回應時代命題，開拓知識邊界，讓創新成果服務世界。

新浪經提到，亞基為美籍約旦裔材料化學家，1965年生於約旦安曼，曾任加州大學柏克萊分校講席教授及勞倫斯柏克萊國家實驗室研究員，是多國科學院院士，並獲沃爾夫化學獎等榮譽。他2022年已任清華名譽教授，此次轉為全職任教。截至目前，亞吉已發表相關論文超300篇，總引用量超26萬次，其中在「自然」「科學」兩大國際頂級期刊發文逾30篇。

光明日報指出，其研究涵蓋金屬有機框架材料（MOFs）、共價有機框架材料（COFs）等新型材料，並開創「網狀化學」（Reticular Chemistry），推動碳捕獲、氫能與空氣取水等應用。

另，他與羅布森（Richard Robson）和北川進（Susumu Kitagawa）共同獲得2025年諾貝爾化學獎。今年初，亞基曾受邀來台灣出席活動，並分享其獲得2025年諾貝爾化學獎的榮耀與研究成果。

而在基全職到崗後，他將牽頭組建校級AI材料化學研究中心（AIMATRY），推動跨學科合作與「理論—實驗—應用」全鏈條研發，聚焦碳中和與新能源等方向。

港媒《明報》指，中國大陸近年在全球搶奪頂尖學者。1988年諾貝爾化學獎得主、德國生物化學家米歇爾（Hartmut Michel），4月全職擔任吉林大學教授。諾貝爾經濟學獎得主迪布維格（Philip H. Dybvig）早前表示將重返西南財經大學任教，惟校方尚未對外公布相關消息。