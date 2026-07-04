快訊

擁百萬存款卻想逃？正妹雀士砸錢隱居離島 轉行當農夫現況曝光

大陸開唱出意外！王力宏唱一半正面慘摔撞地 臉、耳染血畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

生產安全事故問題 中國大陸河南鄭州市政府被約談

中央社／ 台北4日電

中國河南省政府對鄭州市政府進行安全生產約談，要求鄭州市排查重大事故隱患，築牢安全底線。

據中國官媒環球網等媒體報導，根據「加強安全生產責任落實若干制度」等有關規定，河南省政府6月30日對鄭州市政府進行安全生產約談。

官方的公報未明確明說明這次約談涉及哪些生產安全事故。然而，據公開報導，今年4月28日，位於鄭州市新密市劉寨鎮宋寨村的鄭州新光色耐火材料有限公司發生較大灼燙事故，造成3人死亡、1人受傷。

5月22日，鄭州市高新區科學大道與須水河東路交叉口發生砂石車與2輪電動車相撞事故，造成3人死亡。6月19日，鄭州市金水區宏達國際車業廣場發生火災，造成2死2傷。

據報導，中共河南省委常委、常務副省長張敏在會中指出，鄭州市近期生產安全事故多發頻發，暴露出安全意識淡薄、思想鬆懈，工作不嚴不實，查不到位、改不到位、吸取教訓不到位等突出問題。

張敏要求鄭州市政府高度警醒，扛牢安全生產政治責任，全力破解工作堵點、補齊監管漏洞，扭轉安全生產被動落後局面。

張敏並說，鄭州市要推動隱患排查再深入，把重大事故隱患查出來、改到位，監管執法再嚴格；要落實好黨政領導責任、行業主管責任、部門監管責任和企業主體責任，緊盯「關鍵少數」，要提高安全生產能力、管理水準，全面築牢安全底線。

會中，河南省安委辦通報有關情況，鄭州市和新密市、高新區、滎陽市、鞏義市作表態發言。

鄭州 河南 電動車

延伸閱讀

1個月內10連發！美駐華使館預警赴中風險 北京：散布謊言

南非巴士疑閃避貨車翻覆 造成至少16死數十傷

APEC峰會深圳舉行 廣東強化無人機管理

大陸文物安全風波再起 觀復博物館藏佛像遭疑為被盜文物

相關新聞

法拉利遭童當溜滑梯玩耍刮花！3名家長道歉1人神隱 車主：絕不妥協

近日，中國大陸雲南昆明一車主張先生稱自己花360萬元（人民幣，下同）（約新台幣1693萬元）買的法拉利被4名頑童當滑梯玩耍，導致車頂、車尾燈、機蓋以及玻璃等處出現劃痕，保險槓（Bumper，俗稱泵把）也出現裂痕。張先生曾向頑童家長追討3萬元（約新台幣14萬元）維修費，而家長只願意付5000元（約新台幣2.3萬元）。

曾被譽為天才少女！陸作家蔣方舟遭爆碩論涉抄襲 清華教授公開質疑

曾被譽為「天才文學少女」的中國大陸青年作家蔣方舟，被爆出涉嫌學術造假醜聞。7月3日，清華大學肖鷹教授在微博發文舉報蔣方舟碩士論文全面造假。他公開列出詳細表格，指蔣方舟在中國人民大學的文學專業碩士學位論文涉嫌嚴重造假、抄襲及編造，甚至質疑該論文是網絡購買的AI製作論文。

浙江寧波4日起恢復往返高雄航線 由春秋航空執飛

浙江寧波4日起恢復往返高雄航線，由春秋航空執飛，每周二、六執飛兩班，全程約2小時。

香港民主派初選案 前民主黨副主席尹兆堅刑滿獲釋

2020年香港立法會選舉民主派「35+」初選，案件45人遭判違反港區國安法的「串謀顛覆國家政權罪」，刑期4年2個月到10...

遭北京清華教授指控論文造假 蔣方舟逐點駁斥、反控遭長期網路暴力

北京清華大學教授肖鷹指控中國人民大學校友、作家蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端，質疑論文涉及抄襲、捏造文獻，甚至可能為AI代寫。蔣方舟4日發文逐點反駁，批評肖鷹未閱讀原著、斷章取義，並以AI內容作為指控依據，同時指控對方一年來持續對她進行網路暴力、散布個資及損害名譽，將向清華大學反映並保留法律追訴權。

評論：打法固化、梯隊失衡 陸國乒男單爆冷非偶然

WTT美國大滿貫賽事爆出大冷門，隨著林詩棟以0比3不敵法國選手艾利克斯·勒布倫止步16強，中國國家桌球隊（國乒）參賽的七名男單選手已全數出局，無一人闖入八強。這場三局比分分別為9比11、9比11、8-11的集體潰敗震驚體壇，微博評論文章指出，雖然比分差距微小，但國乒全程被動、關鍵分頻頻失守，這絕非偶然的爆冷，而是國乒男隊新周期打法固化、梯隊失衡等多重隱患的集中暴露。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。