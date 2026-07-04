生產安全事故問題 中國大陸河南鄭州市政府被約談

WTT美國大滿貫賽事爆出大冷門，隨著林詩棟以0比3不敵法國選手艾利克斯·勒布倫止步16強，中國國家桌球隊（國乒）參賽的七名男單選手已全數出局，無一人闖入八強。這場三局比分分別為9比11、9比11、8-11的集體潰敗震驚體壇，微博評論文章指出，雖然比分差距微小，但國乒全程被動、關鍵分頻頻失守，這絕非偶然的爆冷，而是國乒男隊新周期打法固化、梯隊失衡等多重隱患的集中暴露。

2026-07-04 14:22