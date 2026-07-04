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生產安全事故問題 中國大陸河南鄭州市政府被約談
中國河南省政府對鄭州市政府進行安全生產約談，要求鄭州市排查重大事故隱患，築牢安全底線。
據中國官媒環球網等媒體報導，根據「加強安全生產責任落實若干制度」等有關規定，河南省政府6月30日對鄭州市政府進行安全生產約談。
官方的公報未明確明說明這次約談涉及哪些生產安全事故。然而，據公開報導，今年4月28日，位於鄭州市新密市劉寨鎮宋寨村的鄭州新光色耐火材料有限公司發生較大灼燙事故，造成3人死亡、1人受傷。
5月22日，鄭州市高新區科學大道與須水河東路交叉口發生砂石車與2輪電動車相撞事故，造成3人死亡。6月19日，鄭州市金水區宏達國際車業廣場發生火災，造成2死2傷。
據報導，中共河南省委常委、常務副省長張敏在會中指出，鄭州市近期生產安全事故多發頻發，暴露出安全意識淡薄、思想鬆懈，工作不嚴不實，查不到位、改不到位、吸取教訓不到位等突出問題。
張敏要求鄭州市政府高度警醒，扛牢安全生產政治責任，全力破解工作堵點、補齊監管漏洞，扭轉安全生產被動落後局面。
張敏並說，鄭州市要推動隱患排查再深入，把重大事故隱患查出來、改到位，監管執法再嚴格；要落實好黨政領導責任、行業主管責任、部門監管責任和企業主體責任，緊盯「關鍵少數」，要提高安全生產能力、管理水準，全面築牢安全底線。
會中，河南省安委辦通報有關情況，鄭州市和新密市、高新區、滎陽市、鞏義市作表態發言。
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