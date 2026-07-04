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春秋航空執飛！浙江寧波4日起恢復往返高雄航線 周二、六執飛兩班
浙江寧波4日起恢復往返高雄航線，由春秋航空執飛，每周二、六執飛兩班，全程約2小時。
寧波直飛高雄航線，由空巴320機型執飛。去程航班9C8685於下午3時30分從寧波起飛，預計下午5時35分抵達高雄；返程航班9C8686於下午6時35分從高雄起飛，下午8時3分5抵達寧波。
寧波機場曾於1998年開通了「寧波—澳門—台北/高雄」的航線，這是寧波最早連通高雄的航空線路。
2019年6月16日，春秋航空開通寧波直飛高雄的航線，這是兩地首條無需經停中轉的直飛航線，初期單程特惠票價僅人民幣199元起，每周二、週四各執飛1班。
寧波發布報導，除了高雄，寧波機場還新增或恢復直飛吐魯番、安順、大同、海拉爾等地的大陸航線，並加密了前往北京、烏魯木齊、大連、青島、西安等熱門城市的航班班次。
其中，寧波至烏魯木齊航線在暑期首次實現直飛，部分航線機型升級為寬體客機。國際航線方面，計畫將新加坡航班加密至每日1班。
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