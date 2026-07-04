香港民主派初選案 前民主黨副主席尹兆堅刑滿獲釋

2020年香港立法會選舉民主派「35+」初選，案件45人遭判違反港區國安法的「串謀顛覆國家政權罪」，刑期4年2個月到10年不等。前香港民主黨副主席尹兆堅於今日服刑期滿獲釋。

綜合香港01等港媒報導，民主派「35+」初選案中，47人被控違反港區國安法下的「串謀顛覆國家政權罪」，45人罪成，早前於西九龍裁判法院判刑，刑期從4年2個月到10年不等，部份人已出獄。

尹兆堅被判4年8個月，於赤柱監獄服刑，今日服刑期滿。

今天上午5時許，2輛屬於警方的7人車駛入赤柱監獄，其間有至少10名警員在監獄門外一帶戒備。隨後這2輛7人車於5時45分左右離開監獄。報導稱，尹兆堅在警方陪同下，乘坐其中一輛車離開監獄。

尹兆堅今天上午約9時30分在臉書發文表示，「跟家人和朋友吃早餐中，久違了的團聚。我所有任期已經完成，多謝大家這些年來的支持和關心。期待展開人生下一階段」。