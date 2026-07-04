快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

遭北京清華教授指控論文造假 蔣方舟逐點駁斥、反控遭長期網路暴力

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
北京清華大學教授肖鷹指控作家蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端，蔣方舟批評肖鷹未閱讀原著、斷章取義，並以AI內容作為指控依據，同時指控對方一年來持續對她進行網路暴力。圖／取自微信公眾號「蔣方舟的跋涉」
北京清華大學教授肖鷹指控作家蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端，蔣方舟批評肖鷹未閱讀原著、斷章取義，並以AI內容作為指控依據，同時指控對方一年來持續對她進行網路暴力。圖／取自微信公眾號「蔣方舟的跋涉」

北京清華大學教授肖鷹指控中國人民大學校友、作家蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端，質疑論文涉及抄襲、捏造文獻，甚至可能為AI代寫。蔣方舟4日發文逐點反駁，批評肖鷹未閱讀原著、斷章取義，並以AI內容作為指控依據，同時指控對方一年來持續對她進行網路暴力、散布個資及損害名譽，將向清華大學反映並保留法律追訴權。

北京清華大學教授肖鷹3日在微博檢舉中國人民大學校友、作家蔣方舟的文學碩士論文涉嫌嚴重學術不端。他表示，經逐一審查論文全部20則註釋，發現均不符合學術引用規範，其中16則直接引文與註釋所列文獻內容完全不符，並指論文涉及抄襲、捏造或竄改文獻等問題。

肖鷹稱，「有理由相信，這是一篇網路購買的AI製作論文」，並質疑論文何以通過指導教授、口試委員及校方學位審查。

對此，蔣方舟4日中午在其微信公眾號「蔣方舟的跋涉」上發文，逐一反駁肖鷹對其論文的指控，包括他將論文中對書籍作者的概述稱為「抄襲」，將論文引用的書籍原文稱為「編造」，還指控論文中所寫的情節稱為「篡改編造」，質疑肖鷹沒有看過原著，只是看書籍封底來判斷論文中所寫的書籍情節是造假。

蔣方舟指控，肖鷹可能未仔細閱讀作者論文中提到的任何一本小說或研究專著，僅靠人工智慧對論文進行斷章取義的學術不端的指控。

蔣方舟進一步指出，肖鷹從2025年7月起就開始在微信公眾號「肖鷹美學」，對其實施長達一年、至今仍在持續的系統性網路暴力，包括言語性羞辱、公開羞辱其家庭成員、非法獲取並公開散播個人資訊、以「學術打假」為名進行名譽侵害。

她懷疑，是因為肖鷹認為她曾為作家韓寒辯護，但事實上她與韓寒除了參加過一次電影首映活動外並無任何交集。針對肖鷹一系列網暴、造黃謠、洩漏隱私的行為，她表示會透過正式管道向清華大學相關機構提交資料，也會保留依法維護名譽權、隱私權和人格尊嚴的權利。

針對肖鷹的指控，陸媒「澎湃新聞」昨天發布評論指出，清華教授舉報知名作家論文學術不端，顯然不是一般小打小鬧。但並非所有舉報都是事實、都有道理。輿論場也有不少聲音稱，肖鷹的某些舉報內容有吹毛求疵的嫌疑，還有人認為其目的是製造熱點話題蹭流量。

在肖鷹的微信公眾號「肖鷹美學」，有多篇文章以蔣方舟學術造假等關鍵字為題，以6月他所發布的19篇文章來看，就有12篇是相關主題。

蔣方舟4日中午在其微信公眾號「蔣方舟的跋涉」上發文，逐一反駁肖鷹對其論文的指控。圖／取自微信公眾號「蔣方舟的跋涉」
蔣方舟4日中午在其微信公眾號「蔣方舟的跋涉」上發文，逐一反駁肖鷹對其論文的指控。圖／取自微信公眾號「蔣方舟的跋涉」

論文造假 北京清華大學 清華大學

延伸閱讀

曾被譽為天才少女！陸作家蔣方舟遭爆碩論涉抄襲 清華教授公開質疑

清華教授舉報蔣方舟論文造假…人民大學稱已調查3個月 胡錫進：別拖了

中國打假網紅耿同學 揭露廣東中山大學2學者論文造假

人妻校門口擺海報、發傳單…列4大罪狀控丈夫與女職員外遇 校方調查結果出爐

相關新聞

法拉利遭童當溜滑梯玩耍刮花！3名家長道歉1人神隱 車主：絕不妥協

近日，中國大陸雲南昆明一車主張先生稱自己花360萬元（人民幣，下同）（約新台幣1693萬元）買的法拉利被4名頑童當滑梯玩耍，導致車頂、車尾燈、機蓋以及玻璃等處出現劃痕，保險槓（Bumper，俗稱泵把）也出現裂痕。張先生曾向頑童家長追討3萬元（約新台幣14萬元）維修費，而家長只願意付5000元（約新台幣2.3萬元）。

曾被譽為天才少女！陸作家蔣方舟遭爆碩論涉抄襲 清華教授公開質疑

曾被譽為「天才文學少女」的中國大陸青年作家蔣方舟，被爆出涉嫌學術造假醜聞。7月3日，清華大學肖鷹教授在微博發文舉報蔣方舟碩士論文全面造假。他公開列出詳細表格，指蔣方舟在中國人民大學的文學專業碩士學位論文涉嫌嚴重造假、抄襲及編造，甚至質疑該論文是網絡購買的AI製作論文。

香港民主派初選案 前民主黨副主席尹兆堅刑滿獲釋

2020年香港立法會選舉民主派「35+」初選，案件45人遭判違反港區國安法的「串謀顛覆國家政權罪」，刑期4年2個月到10...

遭北京清華教授指控論文造假 蔣方舟逐點駁斥、反控遭長期網路暴力

北京清華大學教授肖鷹指控中國人民大學校友、作家蔣方舟碩士論文涉嫌學術不端，質疑論文涉及抄襲、捏造文獻，甚至可能為AI代寫。蔣方舟4日發文逐點反駁，批評肖鷹未閱讀原著、斷章取義，並以AI內容作為指控依據，同時指控對方一年來持續對她進行網路暴力、散布個資及損害名譽，將向清華大學反映並保留法律追訴權。

評論：打法固化、梯隊失衡 陸國乒男單爆冷非偶然

WTT美國大滿貫賽事爆出大冷門，隨著林詩棟以0比3不敵法國選手艾利克斯·勒布倫止步16強，中國國家桌球隊（國乒）參賽的七名男單選手已全數出局，無一人闖入八強。這場三局比分分別為9比11、9比11、8-11的集體潰敗震驚體壇，微博評論文章指出，雖然比分差距微小，但國乒全程被動、關鍵分頻頻失守，這絕非偶然的爆冷，而是國乒男隊新周期打法固化、梯隊失衡等多重隱患的集中暴露。

韓紅一句話公益人設翻車 「走個面兒」為何掀社會情緒

一句替朋友電影站台的「走個面兒」，為何會讓大陸藝人韓紅多年的公益口碑被重新審判？近日，韓紅因在導演馮小剛新片《抓特務》首映活動中，喊話北京觀眾支持票房，被批評是把觀影消費包裝成人情壓力。風波延燒後她發文道歉，稱自己發言「輕率隨意、思慮不周、措辭失當」。站台的首映禮配角只因「四個字」引發炎上，反映大陸社會怎樣的幽微情緒？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。