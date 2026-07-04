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上海球迷為日本隊歡呼 中共黨媒稱助威要有邊界

中央社／ 北京4日電

日前有上海球迷在酒吧觀看世界盃足球賽時為日本隊歡呼。中共浙江省委宣傳部旗下新媒體發文，稱球迷助威應有「邊界」，並指網上有極端聲音「借日本隊的出色發揮，對中華民族進行拉踩和惡意攻擊」。

微信公眾號「浙江宣傳」3日刊文，指上海某酒吧內一群人在觀看世足球賽時為日本隊歡呼，球迷還現場展示日本隊隊旗，發表針對中日關係現狀的看法等，經外媒報導後引發爭議。

隨後，上海市足球協會發布「世界盃足球賽文明觀賽倡議書」，指出「足球無國界，球迷有祖國」，倡議理性文明觀賽。

文章說，中國球迷跨國界支持其他球隊的現象並不限於日本隊，尤其中國隊長期缺席世界盃決賽圈，一些球迷會尋找「第二主隊」。確實有一些網友給日本隊點贊，「但這類點贊主要限於對足球競技水平的認可，並不意味著對其他方面的接受」。

文章說，中日之間有著無法忘卻的歷史傷痛，更關鍵的是當前不少日本政客仍在歷史與領土問題上「步步緊逼、不斷挑釁」。在這樣的背景下，「一些球迷大張旗鼓地在海外媒體面前向一支與本國有著複雜歷史糾葛的球隊表達喜愛，很可能會給身邊同胞帶來情感上的刺痛，這種做法本身值得商榷」。

文章稱，球迷的助威聲應有邊界，不能使之成為「夾帶私貨」的工具。

文章說，中國社群媒體上存在個別極端聲音，「借日本隊的出色發揮，對中華民族進行拉踩和惡意攻擊」；一邊稱贊日本足球為「亞洲之光」，一邊發表「媚日言論」，甚至辱罵反駁的網友是東亞病夫，「這些帳號打著支持日本足球隊的名義，行『精日』言行之實」。

6月底的世界盃淘汰賽中，日本隊與巴西激戰後已經出局，無緣挑戰世界盃16強。總教練森保一表示，日本隊已證明具備與世界頂尖強權抗衡的實力，但也清楚看見球員個人能力及戰術層面的不足，未來仍須持續提升。

上海 日本

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