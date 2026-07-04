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曾被譽為天才少女！陸作家蔣方舟遭爆碩論涉抄襲 清華教授公開質疑

香港01／ 撰文：許靖雯
曾被譽為內地「天才文學少女」的青年作家蔣方舟，被爆出涉嫌學術造假醜聞。圖／ 截自微博
曾被譽為內地「天才文學少女」的青年作家蔣方舟，被爆出涉嫌學術造假醜聞。圖／ 截自微博

曾被譽為「天才文學少女」的中國大陸青年作家蔣方舟，被爆出涉嫌學術造假醜聞。7月3日，清華大學肖鷹教授在微博發文舉報蔣方舟碩士論文全面造假。他公開列出詳細表格，指蔣方舟在中國人民大學的文學專業碩士學位論文涉嫌嚴重造假、抄襲及編造，甚至質疑該論文是網絡購買的AI製作論文。

7月3日，清華大學肖鷹教授在微博個人帳號發文指，他在審查蔣方舟的文學專業碩士論文後發現，全篇論文從《摘要》開始便錯訛頻出。全文合共20個註釋，不僅無一註釋符合學術論文寫作規範，且當中16則竟無一則與註釋所指的來源文獻吻合。

肖鷹指，審查結果顯示，論文合共包含10處抄襲及11處編造/篡改。他舉例指，論文引用威廉·葛德文的著作時，將書名《政治正義論》錯寫為《社會正義論》，更將譯本出版年代「1980年」寫成「1080年」。此外，文中6個直接引用英文原著的註釋中，有4個抄襲自中譯本，其餘2個根據錯亂程度，懷疑為計算機軟件翻譯。

肖鷹質疑，蔣方舟論文中大段抄襲第三方文獻，或肆意編造文獻中不存在的內容。他直言，鑑於信息技術在2019年已經高度發展和普及，有理由相信這是一篇網絡購買的AI製作論文，並且為了規避查重進行了「全文機器洗稿」。

肖鷹痛批，一個合格的碩士畢業生憑直觀就能看出該論文完全不合規範，質疑該論文為何能通過導師審查、專家評議、答辯會及學院和學校兩級學位委員會的審核。

另據肖鷹實名認證微信公眾號「肖鷹美學」消息，他指自2025年8月起，多次在公眾號實名舉報蔣方舟其碩士論文嚴重抄襲及普遍造假，今年4月向中國人民大學文學院提交舉報信，校方告知已啟動學術不端調查，承諾調查工作將按規定在90個工作日內完結。5月，他再向人大學風建設委員會提交補充材料並獲確認受理。

如今2026年7月初，距離肖鷹首次公開舉報已過去10個多月，而校方的官方調查亦已進行近3個月，惟至今仍未有任何調查結論向社會公佈。

公開信息顯示，蔣方舟曾被稱為天才文學少女，她1989年出生於湖北襄陽，7歲開始寫作，9歲出書、12歲成名，2008年獲清華大學破格錄取，曾是人民文學獎最年輕得主，更在23歲時出任《新周刊》副主編。今年3月，蔣方舟深陷抄襲醜聞，其多部作品更被指與卡繆（Albert Camus）、納博科夫（Vladimir Nabokov）等文學巨匠的作品有「異曲同工」之處。

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文章授權轉載自《香港01》

抄襲 清華大學 微博 中國大陸 論文抄襲

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