大陸2026年首個登陸颱風 海南、廣東和廣西暴雨

颱風梅莎（Maysak，中國命名「美莎克」）今天傍晚6時20分在海南沿海登陸，成為今年首個登陸中國的颱風。專家說，颱風將為海南、廣東與廣西等地帶來強降雨。

據中國中央氣象台，颱風美莎克在海南省陵水縣沿海登陸時，中心附近最大風力9級，中心最低氣壓990百帕。中央氣象台於下午6時繼續發布颱風黃色預警（由高至低為紅、橙、黃、藍）。

中國中央氣象台預計，3日晚上8時至4日晚上8時，廣西中南部、廣東西部、海南島大部等地有大雨到暴雨，其中，廣西南部、廣東西南部沿海、海南島南部等地部分地區有大暴雨，海南島西南部局地有特大暴雨（250至350毫米）。

3日晚上8時至4日晚上8時，南海大部、瓊州海峽、北部灣、中沙群島及西沙群島、廣東中西部沿海、海南島沿海、廣西沿海將有6至8級、陣風9至10級的大風，部分海域風力可達9至10級、陣風11級。

新華社報導，三亞機場3日下午5時起暫停航班起降；3日至4日，海南鐵路進出島列車全部停運；3日海南環島高鐵停運。

廣東與廣西也受到影響。據廣東海事局統計，截至今天上午11時，廣東海事局所轄水域的客渡運航線共計停航55條，客渡運船舶共計停航101艘。廣西海事局指出，截至今天下午1時，沿海渡口、景區、海上遊、遊艇等船舶已全面停航。