APEC峰會深圳舉行 廣東強化無人機管理

亞太經濟合作會議（APEC）峰會11月將在深圳舉行。廣東省公安廳自7月1日起展開整治專項行動，其中包括加強排查無人機風險。

南方日報近日報導，廣東省公安廳動員全省公安機關自7月1日起展開「雷霆護航」嚴打整治專項行動，為2026年APEC會議順利舉辦營造平安祥和、安全穩定的社會治安環境。

會議要求重點做好涉槍、涉爆、違法犯罪「三大打擊」行動，以及涉矛盾糾紛、涉無人機風險隱患「兩大排查整治」行動；並嚴打街頭犯罪和「盜搶騙」犯罪等，以及要緊緊圍繞影響APEC會議安全的風險隱患，集中展開嚴打整治行動。

APEC峰會11月18日至19日在深圳舉行。

中國媒體曾報導，深圳市宣布，已實現全市120公尺以下低空空域常態化開放，適飛空域覆蓋市域空域的約75%，建成低空起降點1200個以上。