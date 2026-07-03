大陸文物安全風波再起 觀復博物館藏佛像遭疑為被盜文物

大陸文物安全事故，去年以來頻頻受到關注，在南京博物院江南春事件後，如今傳出知名民間博物館觀復博物館所藏文物也疑似是被盜取的文物，該博物館表示，此事將服從主管部門的鑒定結果和工作指導，嚴格依照法律法規全力配合，切實維護文物保護法規與社會公共利益。

綜合新京報旗下「知道news」以及觀察者網等陸媒報導，7月1日，大陸民眾劉先生在網路發表「國內著名私人博物館藏海口五公祠被盜佛像？」一文，引發熱議。從對比圖來看，兩座銅佛像高度相似，只是顏色稍有不同。中國被盜（丟失）文物資訊發布平台訊息顯示，劉先生提到的這座海口五公祠被盜佛像，於2000年4月30日被盜。該銅佛像鑄造於宋末元初，銅像為空心鑄造，高1.3公尺，重約100公斤。佛像頭頂部有一個洞，右下部有少部分殘斷。

劉先生表示，他只是文博愛好者。「我也發現過不少類似情況。早些年山西省新絳縣白台寺被盜的一個菩薩立像，跟現存新加坡某博物館館藏的一個菩薩立像也很像」。

海口五公祠管理處工作人員7月2日晚間回應，目前該管理處已關注到網傳的被盜佛像新訊息，並已向相關部門做了彙報。

而上游新聞3日指出，該媒體記者當日以市民身份致電北京市文物局核實。一名工作人員證實相關情況，目前此事正在辦理中，處於核查階段。「7月2日觀復博物館向我們報告了，同時也向國家文物局進行了報告。我們這邊正在辦理，正在核查，需要進一步比對文物特徵」。該工作人員表示，最終核查結果及後續情況將以官方發佈的資訊為准。

觀復博物館是大陸第一家私人博物館，由馬未都創辦，1997年初正式對外開放。

而觀復博物館則於2日晚間發表聲明稱，2005年觀復博物館廈門館開館之際，在廈門市合法古玩市場徵集文物展品，購得一件古代銅羅漢像，隨後在北京的觀復博物館展出二十年之久。期間沒有接到過任何來自官方或私人關於這件展品的資訊。昨日下午，該館查看網路資訊時獲悉：鑄銅普庵祖師坐像於2000年海口五公祠失竊，係大陸國家重要文物，與該館這尊羅漢造像近似。該館看到資訊後極為重視，第一時間核查並向上級主管部門（國家文物局、北京市文物局）如實上報，申請由上級主管部門主持勘驗鑒定，依規釐清事實，指導後續工作。

該館強調，「始終堅定履行文物保護的社會責任，此事將服從主管部門的鑒定結果和工作指導，嚴格依照法律法規全力配合，切實維護文物保護法規與社會公共利益」。

對於此事，澎湃新聞發表評論指出，相關調查當儘快啟動，向社會給出一個經得起檢驗的結論。倘若確係被盜文物，就應依法追究相關責任，並重新梳理文物保護的各個環節，堵上從盜掘、銷贓到徵集、展示各個環節存在的制度縫隙。如果最終證明並非同一件文物，也應及時公開鑒定依據和調查過程，回應社會關切，消除公眾疑慮。