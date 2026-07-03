2男參與香港民主建國聯盟違國安法 認罪候判

香港2名男子因為參與「香港民主建國聯盟」，被當局依國安法的串謀分裂國家罪名起訴，他們今天認罪，等候判刑。

綜合本地媒體的報導，2名被告為陳泰森（27歲）和伍始東（25歲），案件今天在區域法院審理，2人答辯時承認控罪。

據報導，控方在庭上表示，2人曾參與上述組織的內部群組討論及開會，曾就黨徽提出建議，以及在群組中展示「國旗」等。

報導表示，2名被告的辯護律師在庭上指2人患有自閉症，少時已開始接受治療或確診，但法官質疑說，任何人被捕之後都會說自己有事。

法官把案件押後至29日判決，以等待2人的背景報告，2人繼續還押。

案情顯示，「香港民主建國聯盟」由被港府通緝的姜嘉偉於2024年11月6日在社交平台創立，主張包括「光復香港」及「滅共」等。在2025年2月19日至5月28日期間，陳泰森12次參與該組織的Google Meet會議，伍始東則於同年1月15日參加過一次會議。

去年底，香港保安局公布禁止2個在海外成立的涉港組織在港運作，它們分別是「香港議會」和「香港民主建國聯盟」；保安局指它們旨在顛覆國家政權，目標包括推動香港「自決」。

網上資料顯示，「香港議會」是由流亡海外港人在加拿大組成的自治議會。

去年7月，「香港民主建國聯盟」4名成員因為涉嫌違反國安法而被香港警方逮捕，其中一名男學生早前已認罪，被判囚42個月。