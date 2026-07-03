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以應對全球氣候變遷為考察核心 陸四船組成的北冰洋考察隊啟航

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
7月3日，中國第16次北冰洋考察隊起航前，「雪龍號」、「雪龍2號」、「極地號」停靠在大連港。 新華社
7月3日，中國第16次北冰洋考察隊起航前，「雪龍號」、「雪龍2號」、「極地號」停靠在大連港。 新華社

新華社報導，由大陸自然資源部組織的中國第16次北冰洋考察隊「雪龍號」、「雪龍2號」、「極地號」，今7月3日從遼寧大連起航，奔赴北冰洋。報導稱，這是「十五五」開局之年大陸組織實施的首次北冰洋考察，由上述三艘船加上「探索三號」，一共四艘船共同實施，預計10月上旬完成考察任務。

中國第16次北冰洋考察隊領隊王金輝說，當前，受到全球氣候變暖驅動，北極自然環境正發生快速深刻變化，海冰消融等趨勢加劇，關乎人類生存和發展的共同命運，具有全球意義和國際影響。持續進行北極綜合考察，是應對全球氣候變化，推動北極地區永續發展的重要基礎支撐。

據介紹，此次考察將以應對全球氣候變遷及其影響為核心，在北冰洋重點海域開展海冰、水文、生物、生態、大氣環境等領域綜合調查監測，圍繞加克洋中脊增生機制、洋殼動態演化等國際北極前沿問題進行探索研究，並聯合俄羅斯、德國等國科學家開展協同治理，為大陸開展北極國和國際社會更好地認識保護科學。

大陸近年頻密地對北冰洋的地理條件進行考察與探勘，顯示大陸經略北冰洋的雄心。去年執行中國第15次北冰洋科學考察任務，是由「雪龍2號」、「極地號」、「深海一號」及「探索三號」四號船共同實施，被稱為是最大規模的一次，但這次同樣由四船組成考察隊，規模不遑多讓。

去年執行第15次考察時，在「雪龍2號」保障支援下，「深海一號」搭載「蛟龍號」載人潛水器成功完成中國載人深潛北極冰區首次下潛，標誌著大陸深海進入和深海探測能力持續增強。

今年開展的第16次考察並沒有「深海一號」的參與，而是改由「雪龍號」參與，似顯示今年這次考察將沒有載人下進行深海探測的規劃任務。

考察 北極 新華社 北冰洋

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