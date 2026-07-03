中國打假網紅耿同學 揭露廣東中山大學2學者論文造假

據報導，中國學術界打假網紅「耿同學」持續揭露中國學者論文造假個案，最新點名中山大學2名學者的論文造假。

明報今天在報導中表示，「耿同學」昨天在多個平台發布影片，質疑中山大學香港高等研究院院長徐安龍及中大附屬第七醫院副院長張常華的論文涉嫌造假。

據介紹，徐安龍為大陸知名分子生物學及免疫學家。「耿同學」指控徐安龍任職北京中醫藥大學校長時的一篇論文，多組實驗數據出現異常：小數點後數字完全一致、不同圖表數據僅相差100、隨機數據重複率異常高等。

他表示，這些情況自然發生的機率極低，卻集中出現在同一論文，高度懷疑數據是「人為編造」。

但相關影片也引述徐安龍解釋，問題源於投稿前整合數據時的表格錄入失誤，屬無心之失，並強調論文核心結論可重複且可靠。

報導指出，涉事論文已被「自然」（Nature）官網特別標註，提示讀者論文數據存疑，但尚未撤稿。

與此同時，「耿同學」指張常華的3篇「自然」正刊論文存在多處數據異常，其中一篇多處不同實驗組數據完全一致，或可通過簡單加減法推算得出；他抨擊該文為「史上最假Nature論文」，質疑「數據是作者自己臆造的」。

報導指出，該論文入選「2024年度中國生命科學十大進展」及「丁香學術2024年十大科學突破」。

「耿同學」又指3篇論文第一作者相互關聯，質疑團隊掌握「造假發Nature技巧」。

據報導，「耿同學」本名耿江濤，是北京航空航天大學退學博士。4月起，他在多個平台設立「耿同學講故事」帳號，成為部落客，並陸續實名檢舉多所高校的頂尖學者涉嫌在國際著名雜誌「自然」或其子刊論文造假。

遭檢舉的學者包括同濟大學生命科學與技術學院院長王平、南開大學生命科學學院院長陳佺、中山大學腫瘤防治中心副主任康鐵邦、中山大學生命科學學院副院長鄺棟明，各人已被免職。

另有上海大學轉化醫學院院長、長江學者蘇佳燦涉嫌造假數據。

5月27日，「耿同學」又公開檢舉4名學者，指他們涉嫌在「自然」子刊論文存在圖片修圖、數據篡改、數值重複等問題，這些學者疑似包括中南大學湘雅醫院院長雷光華教授、湘雅公共衛生學院曾超教授。

上月有報導表示，「耿同學」在學術圈掀起風浪後，曾宣布近期不再打假，稱壓力太大，也是為了家人安全。