「耿同學」掀起大陸學術打假風暴 獲官媒支持

活躍於大陸B站（嗶哩嗶哩）和抖音等平台的大陸影音部落客「耿同學講故事」（「耿同學」，本名耿洪偉），近期因連續曝光大陸多個頂尖學者和期刊的造假事件，質疑相關科學論文存在數據異常、圖片重複、實驗不可靠等問題，引發大陸社會關注。

與大陸此前眾多揭露者遭官方打壓的命運不同，「耿同學」得到中國一級官方媒體新華社的評論支持。

華爾街日報報導，影片部落客「耿同學」曝光了一系列牽涉中國頂尖學者和期刊的造假事件，一些中國大學隨後迅速展開調查，懲治學術不端行為。

5月12日，「耿同學」檢舉上海大學科學家在「自然-納米技術」（Nature Nanotechnology）期刊上偽造數據。該校當天即宣布展開調查。一個月後，校方通報查實學術不端行為，解聘了一名博士後研究員，並把該校轉化醫學研究院的院長免職。

隨著一連串牽涉中國頂尖學者和知名科學期刊的造假事件曝光，耿同學在大陸聲名鵲起，甚至可能已成為中國醫學學術界最具影響力的人物。

只需一段5分鐘的影片，這名33歲的研究生院退學生就能讓一位學術明星的職業生涯戛然而止。耿洪偉大學和碩士階段就讀於吉林大學生物學專業，後進入北京航空航天大學攻讀博士，但博士階段未畢業。

幾年前開始在社群媒體上發布內容時，耿同學正在攻讀生物醫學工程博士學位。後來他發現，做自媒體的收入已經比較高了，對博士學位的渴望也越來越低，於是他去年選擇了退學。

耿同學接受採訪時說，校方行動這麼快，可能跟他粉絲比較多，造成輿論影響比較大有關係。6月21日，耿同學發布最新影片，將矛頭對準了世界頂級科學期刊「自然」（Nature）上一篇2025年的論文。該論文部分作者所在的大學迅速宣布展開調查，「自然」期刊上週也表示正對該論文進行核查。

中國官方媒體也在力挺耿同學，並對國家聲譽可能受損表達了擔憂。官方通訊社新華社在一篇關於耿同學曝光事件的評論中指出：「如果連頂尖的學者團隊都不能確保研究過程的真實可靠，我們又如何期望在全社會築牢科研誠信的基石？」

隨著揭露出的疑似造假案例越來越多，耿同學的言詞也愈發犀利。他將這些造假行為歸咎於兩點：一是初級研究人員為求晉升急功近利，二是資深教授為了給自己的履歷貼金而對學術不端聽之任之。

過去2個月裡，針對耿同學指出的論文錯誤，中國4所知名大學對涉事資深學者進行了處罰，且每次處理都只用了短短幾週。

負責監督「自然」科研期刊的副總裁巴斯德納（Erika Pastrana）表示，出版方正儘快評估耿同學檢舉的論文，但「仔細且全面地評估這些指控的各個方面非常重要」。