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北京小飛機撞「中國尊」 陸官方：個人原因造成、飛行員長期失眠焦慮

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
一架編號為B-12PP的小型飛機6月26日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。路透
一架編號為B-12PP的小型飛機6月26日傍晚撞上北京第一高樓「中國尊」中信大廈後墜毀，大量飛機殘骸從空中散落至地面。路透

北京中央商務區第一高樓「中國尊」中信大廈上月26日傍晚遭一架輕型運動航空器撞擊，造成機上飛行員死亡、現場13人受傷。北京市朝陽區今（2）日通報調查結果稱，涉事飛行員長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」表述。經綜合調查，這是一起因「個人原因」造成的危害公共安全案件。

「北京朝陽」微信公眾號2日下午通報，6月26日，北京市朝陽區東三環附近發生一起輕型運動航空器碰撞高層建築事件。接報後，相關部門展開調查處置。13名傷員經救治後均無生命危險，其中1人已出院。

經查，涉事航空器為阿若拉SA60L單發雙座螺旋槳輕型飛機，註冊號B-12PP。航空器駕駛員為劉姓男子，66歲，北京市人，自由職業者，離異獨居；他於2021年考取運動飛行執照，2024年考取私用飛行執照。

通報指出，事發當日下午，劉姓男子在北京市平谷區一處通用機場駕駛飛機起飛，先後進行伴飛和獨立飛行。劉姓男子在獨立飛行時偏離設定區域，並與機場失聯，隨後與高層建築發生碰撞，當場死亡。

通報稱，劉姓男子長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」的表述。綜合調查認定，這是一起因「個人原因」造成的危害公共安全案件。

此前，「北京朝陽」6月27日曾通報，6月26日17時55分，朝陽區東三環附近一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中碰撞高層建築，機上僅駕駛員1人，已死亡；現場另有13人受傷。

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北京

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