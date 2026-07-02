香港進入流感高峰期 伴隨新冠病毒活躍

香港宣佈進入新流感季，預計將主要流行早型H3，八月九都會在高峰期。同時香港新冠病毒的整體活躍程度，自五月起呈上升趨勢，新冠嚴重或死亡個案二個月內已有二十三宗。

香港衛生防護中心七月二日宣布，香港正式進入新流感季節。衛生防護中心傳染病處主任歐家榮說，監察數據顯示，季節性流感活躍程度在過去數周持續上升，實驗室監察陽性率，及公立醫院因流感的入住率，已超越相關基線水平。

歐家榮同時認定，香港目前主要流行的是甲型H3流感，長者、幼童及長期病患依然是最受影響的高危群組，成人嚴重個案由五月平均每周有八點六宗，上升至上周的二十三宗，當中七成是六十五歲或以上長者，成人個案中有六成沒有接種今季疫苗。

他還說；本周亦錄得兩宗兒童嚴重個案，今年至今共錄得十宗兒童嚴重個案。預期流感活躍程度將在未來數周進一步上升，相關入院數字、院舍及學校爆發個案，以及嚴重個案都有機會增加，防護中心會繼續監察情況。

與之同時，香港新冠疫青活躍度持續攀升。歐家榮稱，監察數據顯示香港整體新冠病毒的活躍程度自五月開始持續上升，實驗室檢測的陽性比率，和公立醫院新冠病毒的求診與住院率，過去數周均錄得顯著升幅，目前社區流行的仍是JN.1後代譜系，包括KP.1.1.1及SFG。

他說，香港成人新冠嚴重或死亡個案由五月至今，累計錄得二十三宗，本周亦錄得二宗兒童新冠嚴重個案，二名兒童均沒有接種過新冠疫苗。香港上一次新冠活躍周期已完結近一年，本地大約每六至九個月便會出現一次活躍周期，預期新冠病毒的活躍程度在未來數周有機會進一步攀升，入院數字、嚴重個案，以及院舍與學校的爆發個案亦可能持續增加。

防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康說，世界衛生組織早前已公布下一季的季節性流感疫苗成分建議，製造商正根據建議生產疫苗，香港政府正積極進行本年度流感疫苗接種計劃籌備工作，適時公布詳細安排。