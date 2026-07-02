小飛機撞北京「中國尊」…陸官方公布駕駛員身分 稱其有長期失眠、焦慮症狀

引發外界極大關注的北京「中國尊」撞擊事件，官方最新通報表示，事件起因是個人原因造成的危害公共安全案件，並指駕駛員劉男長期有失眠與焦慮的症狀。

北京市108層樓高的中信大廈（又稱「中國尊」）6月26日遭一架小型飛機撞擊。由於北京是中國的政治中心，並且作為中國的首都，北京空域向來受到嚴格管控，中國尊撞擊事件引起境內外揣測。

微信公眾號「北京朝陽」今天下午發布通報再次說明該事件的狀況。

通報表示，6月26日，北京市朝陽區東三環附近發生一輕型運動航空器碰撞高層建築事件。接報後，有關部門即開展調查處置工作，13名傷員經救治無生命危險，其中1名已出院。

通報說明，經查，涉事航空器為阿若拉SA60L的單發雙座螺旋槳輕型飛機，註冊號B-12PP；航空器駕駛員劉男，66歲，北京人，自由職業者，離異獨居，2021年考取運動飛行執照，2024年考取私用飛行執照。

通報指出，事發當日下午，劉男在平谷區一通用機場駕駛飛機起飛，先後進行伴飛和獨立飛行，在獨立飛行時偏離設定區域並與機場失聯，隨後與高層建築發生碰撞，當場死亡。

通報指出，劉男長期失眠焦慮，日記中多次出現「結束生命」的表述。綜合調查認定，此為一起因個人原因造成的危害公共安全案件。

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