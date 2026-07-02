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香港書展 2家獨立書店被取消參展資格

中央社／ 台北2日電

一年一度的香港書展將於本月中舉行。據港媒報導，連續多年參展的獨立書店樂文書店及榆林書店遭主辦方香港貿發局取消參展資格。近年香港書展多次發生參展商被要求下架書籍或被取消參展資格的事件。

據明報等港媒近日報導，樂文書店及榆林書店屬香港較有規模的獨立書店。樂文書店1984年成立，目前有旺角及銅鑼灣有2店；榆林書店1997年7月成立。

對被取消參加香港書展資格一事，旺角樂文書店負責人表示暫不方便說明。榆林書店職員則說不能接受訪問。

香港書展主辦方香港貿發局回覆明報時表示，所有參展事宜都根據「申請條款及展覽會規則」處理，不回應個別個案。

報導表示，香港親中的文匯報去年書展期間刊出文章，指樂文書店是「黃絲書店」（支持民主運動書店）。

報導引述次文化堂社長彭志銘表示，樂文書店從首屆香港書展參加至今，榆林書店也參展多年。他聽聞，2家書店今年較往年申請了更多展區位置，也已向書商取貨，卻仍被拒參展，相信會令書店失去預算。

近年香港書展多次發生有書籍被要求下架或有獨立出版社無法參展。2025年，出版社藍藍的天及界限書店申請參加香港書展被拒。

當時港媒報導，藍藍的天負責人伍自禎表示，估計被拒參加書展與2024年貿發局要求他下架書籍有關。當時貿發局要求他下架5本書，他只下架4本，但沒有將資深媒體人區家麟的著作「亂流」下架。

今年香港書展將於15至21日舉行。

香港

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