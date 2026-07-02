違規載15人！青海皮卡車翻墜村坡旁廢棄池 釀8死7傷

大陸青海省海東市1日晚間發生一起車輛翻墜事故，造成8人死亡、7人受傷。事故發生於海東市樂都區壽樂鎮李家台村村道，涉事車輛為一輛皮卡車，事發時車上共載有15人。當地村民稱，車上乘客均為本村村民，且多為50多歲女性，事發前剛從田裡做完工返家。

據央視新聞報導，從青海省海東市相關部門獲悉，7月1日19時許，海東市樂都區壽樂鎮李家台村村道發生一起車輛翻墜事故，造成8人死亡。

報導指，涉事車輛為一輛皮卡車，事故發生時共載有15人，其中4人當場死亡，另有4人經搶救無效死亡。目前，受傷7人正在住院觀察治療。

另據瀟湘晨報報導，李家台村一名李姓村民2日上午表示，車上乘客都是本村村民，剛從田裡做完事回來，他都認識，平常她們就在他家附近上車前往田裡。

該名村民說，有村民承包村附近一部分田地種植藥材，因田裡需要除草，便雇用村裡幾名婦女做工，年齡多為50多歲，每天工資約百餘元人民幣；田地距離村子1公里多，平時由皮卡車接送。

李姓村民並稱，平常他見到的情況多是3、4人上車，坐在皮卡車前方座位。最近可能因田裡工作較多，臨時多雇用了一些人，車內坐不下，部分人便坐到皮卡車後方。

報導指，事故發生地點是一處坡度較大的下坡路段，路旁一側有廢棄池子，車輛疑似翻墜至此。李姓村民說，車禍發生後，車上有人在群組發訊息求助，大家才知道出事，許多村民趕往現場救援，村裡對於發生重大意外都很悲痛。

報導稱，壽樂鎮政府的工作人員表示，車上工人均為女性。對於乘客是否剛從田裡做完工返家，工作人員回應「差不多」，遇難者中包括司機，當地已針對這起事故成立調查專班。