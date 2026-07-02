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控兒不扶養想撤贈討回房產 老父敗訴反揭20年前外遇家暴往事

香港01／ 撰文：安琪拉
1名81歲老父早年將名下房產轉讓予兒子，30多年後卻將兒子告上法庭，要求撤銷贈與並討回房產，只因兒子未有履行當初口頭承諾的養老義務。示意圖／ingimage
1名81歲老父早年將名下房產轉讓予兒子，30多年後卻將兒子告上法庭，要求撤銷贈與並討回房產，只因兒子未有履行當初口頭承諾的養老義務。示意圖／ingimage

天下間是否真有「奉旨養老」？中國大陸1名81歲老父早年將名下房產轉讓予兒子，30多年後卻將兒子告上法庭，要求撤銷贈與並討回房產，只因兒子未有履行當初口頭承諾的養老義務。不過，法庭審理後不但因無法證明當年有「送房換養老」的約定，也無法證明兒子拒絕扶養而判老父敗訴，更意外揭開20多年前，這段因老父外遇及家暴而引發的家庭恩怨，令案情全盤逆轉。

稱月領津貼難維生　不滿獨生子「斷供」家用

據案情透露，現年81歲的原告阿光（化名），於1993年將手上的一處房產過戶給兒子阿宏（化名），阿光伯表示當年房產過戶時雙方口頭約定兒子必須負責他到終老，但自2023年月起兒子卻拒絕照顧，讓他只能靠敬老津貼過活，如今他已年逾80歲，無勞動能力，因此他要求為了自己的生計，撤銷房產贈與，追回房權。

兒子反擊爆父親當年外遇家暴　離婚訴訟紀錄成關鍵證據

面對父親的指控，兒子阿宏在法庭上堅決否認，他指出1993年房屋過戶的真相，其實是當時父親長期外遇，祖母擔心家族財產落入外人手中，才協調將房產轉移到他名下以保全家產，根本沒有所謂的「養老條件」。

法院介入調查後發現，阿光伯的說法前後不一，他早年確實因為外遇問題與前妻有嚴重的婚姻矛盾，法院調閱其2005年的離婚訴訟紀錄顯示，他當年曾指控是前妻「私自過戶」房產、涉嫌偽造文書，如今卻改口說是「附條件贈與」，說法明顯矛盾。

女兒出庭幫口卻被「迴力鏢」擊中　供詞自相矛盾不予採信

此外，阿光伯讓家人、親友出庭作證，企圖證明當年確有「養父到老」的約定 ，但法官認為大部分證人只是聽聞，並未親眼見證過程，證明力不足 。

最令人唏噓的是，女兒在庭上極力證明當年父母是因為個性不合離婚，父親並無外遇，但法官比對女兒20多年前在父母離婚案中的證詞，發現她當時曾明確表示「父親長期外遇且家暴」，前後說法落差太大，因此法官認定證詞不予採信。

真實意圖暴露　奪回房產而非單純求扶養

法院最後判決時指出，根據法律，子女對父母確實負有扶養義務，但若要構成撤銷贈與的法定條件，必須是父母曾明確請求扶養，而遭到子女拒絕。

法官在庭審時發現，兒子阿宏多次表明，若父親有生活困難，願意與其他兄弟姐妹共同照顧父親，反而是阿光伯當庭激動表示：「我不要他扶養，我只要房子還我！」法院審理後認定，阿光伯訴訟的真實目的是想拿回財產，而非缺乏照顧，由於他無法提出證據證明當年過戶附帶養老條件，也無法證明兒子拒絕扶養，最終判決駁回請求，無法撤銷贈與。

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文章授權轉載自《香港01》

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