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北京清華前學者辦講座 疑唱衰中國經濟遭舉報

中央社／ 香港2日電

港媒報導，北京清華大學經濟管理學院前副教授鄭毓煌日前在北京舉辦講座，懷疑有人不滿講者唱衰中國經濟而向當局舉報「非法集會」，公安其後到場調查後離開，活動繼續。

明報今天在報導中表示，目前是中國大陸網紅的鄭毓煌，上月27及28日在北京首都機場希爾頓酒店舉行「哈佛商學院實戰案例分析訓練營」收費講座，首天舉辦「CMSI科學營銷學院鐵桿會員大課」，邀請北京清華大學社會學系前教授孫立平分析中國社會宏觀經濟未來趨勢。

據網傳相片，孫立平指中國正處於「衰退期」、歐美等經濟體處於「過熱期」、日韓等經濟體處於「復甦期」。

第2天，鄭毓煌舉辦「未來趨勢分析」講座，在講課過程中，2名警察突然到場，把他帶出會場問話。

報導表示，有在場網友透露，鄭毓煌在課程中說中國未來經濟「宏觀悲觀」、「微觀樂觀」，估計要持續20至30年，並參考日本作為觀點，並說「其實老師也沒說啥」。

據報導，鄭毓煌其後在社群媒體發片說，這次舉辦講座被懷疑是「非法集會」，他向兩名到場警員解釋後，警員約5分鐘後離開，活動繼續。

對於開課遭舉報，他說，「人紅是非多，得罪很多人」。

據報導，鄭毓煌約兩年前從北京清華大學離職，創立「CMSI科學營銷學院」並開班授課，年收費人民幣999元，每年可參加一場線下「大課」。日前的「大課」據指吸引約500人參加，遭舉報的「哈佛商學院實戰案例分析訓練營」索價9800元。

北京 清華大學 中國大陸

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