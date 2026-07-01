勞力士遭實習生誤當垃圾丟掉！公司要求全額賠償 1關鍵判賠逾5萬

實習生誤將勞力士手錶（Rolex）當垃圾丟，企業管理鬆散同樣難辭其咎！大陸1名大學生在上海某商貿公司實習，負責收件拆件，某日拆包裹只見1節錶鏈和1張保養卡，意識到手錶可能丟失後，他第一時間向公司負責人匯報並按其要求在包裹上貼上「沒表（錶）」的標籤。事後，實習生又將包裹實拍圖片發送至公司通訊群組，無一人回覆跟進此事。2日後，1名合作商向公司詢問手錶一事，原來該包裹是他寄過來裝配的勞力士手錶，價格高達6.5萬人民幣（約新台幣29萬元）。

公司急查閉路電視確認情況，發現實習生當時未拆開內含手錶的充氣墊檢查就將其連同包裹當垃圾丟棄。眾人到垃圾站搜尋卻一無所獲。公司先行賠償合作商全額損失後，起訴實習生追討全款。法院認為雙方均存在重大過失，最終裁定實習生只需賠付1.3萬人民幣（約新台幣5.8萬元）。

拆件只見錶鏈 上報公司無人跟進處理

據《九派新聞》報導，大學生朱某到上海某商貿公司實習，負責接收、拆解包裹，日薪為180人民幣（約新台幣810元）。事發於2024年7月9日下午4時許，朱某拆解包裹時發現裡面僅有1節錶鏈和1張保養卡，察覺物品缺失後，他第一時間向負責人張總報告。隨後朱某按張總的要求在包裹包裝袋上貼上「沒表（錶）」的標籤，並在公司通訊群組發送該包裹內部物品的實拍圖片。該群組除張總外，還有多名公司員工，無一人回覆、跟進及核查此事。

CCTV揭未拆充氣墊誤扔手錶

2日後合作商王總主動聯繫朱某任職的公司，詢問是否收到手錶包裹，指他之前將勞力士手錶及錶鏈郵寄給他們幫忙裝配。公司立即調閱閉路電視畫面，發現朱某拆解包裹時並未檢查內含手錶的充氣防護墊，而是直接將它塞進包裹一同丟棄。

尋錶無果公司賠新台幣29萬元 起訴實習生索賠

其後朱某與公司前往垃圾場尋找包裹但一無所獲。朱某主動向王某表示願意賠償卻被告知該手錶價格高達6.5萬人民幣（約新台幣29萬元）。最終公司先出面賠償王某6.5萬人民幣（約新台幣29萬元），再起訴向朱某追償6.5萬人民幣（約新台幣29萬元）。

雙方均有重大過錯 法判實習生賠償新台幣5.8萬元

法院審理認為，朱某未拆開充氣包裝檢查就將其丟棄，導致物品丟失，存在重大工作失誤，需承擔相應責任。不過，朱某發現包裹異常後已及時向公司反映並在公司通訊群組內上傳現場圖片，公司管理層不跟進處理、採取補救措施，造成無可挽回的後果，亦存在重大過錯。綜合情理，法院最終判決朱某賠償公司1.3萬人民幣（約新台幣5.8萬元）。

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文章授權轉載自《香港01》