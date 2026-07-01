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大陸今年首個登陸颱風 預計3日侵擾海南、廣西

中央社／ 台北1日電

大陸中央氣象台今日16時發布天氣提示：南海熱帶低壓將升級為颱風，預計3日登陸海南、廣西一帶。

據澎湃新聞報導，大陸中央氣象台1日上午表示，南海擾動生成為南海熱帶低壓，預計在24小時內發展為颱風，並將於3日和4日先後登陸海南和廣西，將是今年首個登陸大陸的颱風。

受其影響，南海及華南地區將有強烈風雨，廣西、海南島部分地區的降雨可能接近歷史同期極值，需提前做好防禦措施。

預計，該低壓將以每小時20至25公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強，發展為颱風後，3日白天在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸（25-30米/秒，10至11級，強熱帶風暴級），最大可能登陸地點在海南島東部沿海。

登陸後，颱風將穿過海南島移入北部灣，並將於4日白天在廣西沿海再次登陸（20-23米/秒，8至9級，熱帶風暴級），爾後強度逐漸減弱。

大陸氣象專家提醒，海南島、廣東、廣西、貴州、雲南、湖南等地需加強暴雨災害防禦工作，尤其是廣西前期持續降雨，累計雨量大，此次局地降雨可能接近歷史同期極值，疊加致災風險高，需做好相關防禦工作，民眾也儘量避免在颱風影響期間前往海島、海邊等遊玩。

廣西 颱風 大陸

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