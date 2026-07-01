產檢見胎兒「微笑」夫婦讚可愛 醫生揭背後真相極殘酷

產檢影像中胎兒露出的「笑容」，竟是令父母心碎的警號！大陸1名孕婦懷孕5個月時首次做產檢，丈夫透過超聲波見到胎兒「咧嘴笑」，不斷誇讚孩子可愛時，醫生則神情嚴肅地解開殘酷真相：「這不是寶寶在笑，而是患有唇腭裂（俗稱「兔唇」）。」醫生表示可透過手術修復情況，但該對夫婦因家庭因素決定終止懷孕。

意外懷孕延誤產檢 懷胎5月才做首次產檢

據大陸媒體報導，孕婦婷婷（化名）與丈夫是「奉子成婚」，兩人在戀愛期間意外懷孕，最初也考慮過不要孩子，但因猶豫耽擱早已過了常規最佳流產時限，於是決定結婚並打算把孩子生下，因此婷婷懷孕第5個月才進行首次超聲波產檢。

當時胎兒的五官基本已經成形，當探頭掃描到臉部時，影像顯示胎兒呈現明顯的「笑容」，丈夫當時興奮表示：「咱們的寶寶太可愛了！還沒出生就會笑了！」

胎兒笑顏竟是假象 實為唇腭裂

醫生當時反覆掃描觀察胎兒上唇位置，發現情況異常，經確認後向夫婦表示，胎兒嘴唇上方有一道明顯裂縫延伸至鼻子，這不是胎兒在笑，而是「兔唇」的症狀，初步判斷為三度唇裂，並疑似合併腭裂。

突如其來的結果讓夫妻難以接受，婷婷內心壓力倍增，一度自責是否與自身孕期行為有關。醫生則解釋，唇腭裂屬於胚胎發育階段出現先天性問題，大多在懷孕4至8周形成，屬於隨機發生的發育異常，並非由單一後天行為引發。後續醫院又安排了進一步的羊膜穿刺評估，綜合考量日後漫長的治療、護理壓力以及家庭實際情況，婷婷和丈夫選擇終止懷孕。

產檢至關重要 唇顎裂輕重症預後差異大

醫生表示，孕期產檢十分重要，若產前發現此類情況，需要全面評估畸形嚴重程度、有否其他內臟器官併發症以及後續的治療效果，對於輕度唇腭裂的胎兒，多數個案經手術修復後可獲得良好恢復，智力與運動能力通常不受影響，但嚴重唇腭裂會影響孩子的餵哺、發音乃至心理健康。

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文章授權轉載自《香港01》