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西安至武漢 高鐵貫通

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

六月三十日，西安至十堰高速鐵路（西十高鐵）開通運營，西安東站同步建成投用，西安至武漢高速鐵路通道全線貫通。

中新社報導，該高鐵起自西安東站，途經陝西省西安市、商洛市及湖北省十堰市，接入已建成投用的武漢至十堰高鐵十堰東站，線路全長二五七公里，設計時速三百五十公里。

該高鐵橫穿秦嶺褶皺斷裂帶，地質環境複雜，生態保護要求高，施工難度大。自二○二一年十二月開工建設以來，中國國家鐵路集團有限公司組織各參建方將綠色發展理念融入規畫、設計、施工全過程，建成了秦嶺馬白山隧道、天竺山一號隧道、鄖陽漢江鐵路大橋等一批重點控制性工程，確保工程如期建成投用。

高鐵開通運營初期，鐵路部門每日開行動車組列車二十九對，跨線動車組列車二十五對，西安東至商洛西、十堰東站最快二十四分鐘、一小時十分鐘可達，西安東至漢口最快二小時四十一分鐘可達。

鐵路部門在西十高鐵實施靈活折扣、差異化的市場化票價機制，為旅客出行提供更多選擇。

秦嶺 武漢

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