福建供水金門 水質合格率100%

福建向金門供水工程自開通以來，供水量持續增加。作為供水工程的運營管理方，福建水投集團晉金供水有限公司七月一日發布統計數據稱，截至當天，福建向金門累計供水超過五千萬噸，水質合格率百分之百。 目前，福建向金門供水量已占金門縣自來水廠日常供水總量的百分之八十七。

中新社報導，福建水投集團晉金供水有限公司總經理洪佳興介紹，福建向金門供水工程二○一八年八月正式通水以來，金門民生用水依靠地下水的比率從過去歷史最高的百分之六十八降至目前的百分之○點三，有效遏制地下水位持續下降、海水倒灌等突出生態隱患，助力金門水資源循環利用與生態環境良性發展。

pH值、溶解氧含量、水溫值……在位於泉州晉江市龍湖鎮的金門供水工程取水泵站中控室，大螢幕上顯示著向金門供水的各項水質參數，二十四小時不間斷刷新輸水水質的即時狀態。

隨著氣溫升高，目前金門已進入全年用水高峰期。「自供水以來，晉金供水公司按照『月計畫、周調整、日供應』的供水機制，做到『需則供水、供則足量』。」洪佳興說，二○二六年以來，工程日均供水約二點二萬噸，全方位保障金門民生生活、產業生產、生態補水用水需求。

此外，總投資三十一點三億元人民幣的金門供水水源保障工程預計於二○二七年底完工，屆時將形成「雙水源、雙線路、多調節」的供水格局，大幅提升福建向金門供水的水源保障水平。