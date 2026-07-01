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小兒子今年從北大畢業！白俄總統盧卡申科：盼與陸深化教育合作

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
「北京大學—白俄羅斯國立大學2026年本科生雙學位項目」6月30日舉行學位授予儀式，白俄羅斯總統盧卡申科出席畢業典禮。圖／白通社提供
「北京大學—白俄羅斯國立大學2026年本科生雙學位項目」6月30日舉行學位授予儀式，白俄羅斯總統盧卡申科出席畢業典禮。圖／白通社提供

白俄羅斯國家通訊社（白通社）與俄羅斯衛星通訊社（俄通社）報導，白俄羅斯總統盧卡申科6月30日出席「北京大學—白俄羅斯國立大學2026年本科生雙學位項目」畢業典禮暨學位授予儀式，盧卡申科的小兒子尼古拉也是本屆畢業生之一。盧卡申科在與北京大學領導層會談時，還提議深化兩國在教育領域的合作。

儘管如今已有愈來愈多國家領導人的子孫輩開始學習中文，如塞爾維亞總統武契奇曾透露，他的小兒子正在學習中文。俄羅斯總統普亭、美國總統川普也都曾表示，他們的孫女、外孫女都在學習中文，但直接將孩子送至北京接受正規教育的外國領導人仍不多見。

據新華社，6月29日上午，大陸國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見盧卡申科。白通社指出，會見後兩國元首進行了傳統家宴式交流，盧卡申科此行是對中國進行「工作訪問」。

從兩國兩領導人會面地點、形式來看，盧卡申科此次到訪北京主要目的應是出席兒子的畢業典禮。盧卡申科似乎也刻意在培養尼古拉，多次帶他出席重要外交場合。

中新社早前報導，今年5月9日，盧卡申科曾帶尼古拉出席紀俄羅斯紀念衛國戰爭勝利81周年閱兵活動。而早在2015年，尼古拉就曾隨盧卡申科參加紀念中國人民抗日戰爭勝利70周年閱兵式。

白通社指出，2022年，白俄羅斯國立大學與北京大學簽署共建生物技術本科聯合培養項目的協議，2025年7月又簽署同專業碩士項目的合作協議。迄今，共有25人參加白俄羅斯—中國聯合教育項目，尼古拉是今年5名同時獲得2所大學文憑的白俄羅斯畢業生之一。

盧卡申科表示，他此前未曾想過自己的家族裡會出現1名生物技術專家。盧卡申科說，「我常常在不理解的情況下說，『也許不必這樣（讀書深造），畢竟你是總統的兒子啊。』但我今天很高興，因為不僅僅他，還有這些（在北京參加畢業典禮的）年輕人，加上在白俄羅斯的另外20位同學，他們的道路都是從生物學開始的。生物學是生命的科學，還有什麼比生命更寶貴的呢？」

盧卡申科在與北京大學領導層會談時，提議深化兩國在教育領域的合作，「讓在這裡（北京大學）求學的年輕人所學到的知識與經驗，能夠在白俄羅斯遍地開花。」白通社指出，雙方還探討兩國大學共同培養出的學生，應依託中國技術在白俄羅斯創辦實體企業。

盧卡申科說，「首要就是製藥行業。我們的合作方向聚焦生物技術，因此貴方（中國）在藥品、疫苗研發生產方面的經驗與技術，對我們而言價值極高。」

2019年4月25日第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，白俄羅斯總統盧卡申科（圖左）帶著兒子尼古拉赴人民大會堂，參加與大陸國家主席習近平的會面後準備離開，如今尼古拉已自北京大學畢業。美聯社
2019年4月25日第2屆「一帶一路」國際合作高峰論壇期間，白俄羅斯總統盧卡申科（圖左）帶著兒子尼古拉赴人民大會堂，參加與大陸國家主席習近平的會面後準備離開，如今尼古拉已自北京大學畢業。美聯社

盧卡申科 北大 白俄羅斯

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