快訊

ETF雙雄配息出爐 0050配息優於去年同期、0056創改季配新高

外資回頭買台股！台股重回4萬7千點 三大法人買超529億元

詭異飛行軌跡曝光！小飛機撞北京最高大樓 曾與客機相距不到500公尺

聽新聞
0:00 / 0:00

小飛機撞北京最高大樓後 外媒曝：曾與海航客機相距不到500公尺

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
北京高樓「中國尊」附近的一部監視攝影機。美聯社
北京高樓「中國尊」附近的一部監視攝影機。美聯社

北京1架輕型飛機日前撞上地標建築「中國尊」（中信大廈）事件後，儘管官方通報該事件造成機上駕駛員死亡、現場13人受傷，惟時至今日仍有許多細節待解。航班追蹤平台「Flightradar24」數據顯示，一架海南航空飛機險些與這架小飛機相撞，兩者一度只相差不到500公尺，後者隨後撞上了「中國尊」。

彭博6月30日報導，Flightradar24飛行紀錄顯示，這架小型飛機飛入一架海南航空A330客機的飛行航線。當時，這架由烏魯木齊飛往北京的海南航空班機原定數分鐘後降落北京首都國際機場，但隨即中止下降，並可能採取規避動作，兩機最近距離約1,500英尺（約457公尺）。

報導指出，該班機在北京六環路上空進入最終進近階段時，下降至約3,250英尺，其後於6分鐘內迅速爬升至9,150英尺，並偏離原定航線。這起險些相撞的事件此前未曾曝光。海南航空、中國民用航空局均未立即回應置評請求，北京首都國際機場則不予置評。

彭博指，此次險情，加上相關部門未能及時攔截這架偏離航線、飛入北京部分敏感空域的輕型飛機，進一步引發外界對航空監管部門和安全主管部門在6月26日事件中應對措施的質疑。

報導還提到，飛行軌跡分析指出，由於小飛機闖入北京首都國際機場進場航線，至少有2架班機被迫中止降落。北京首都國際機場為大陸最繁忙的機場之一，平均約每30秒就有一架飛機起降。此外，空中交通管制員立即要求進場航班將進近方向由南向改為北向，另有數架航班受到影響。

「北京朝陽」微信公眾號6月27日下午發布「情況通報」表示，6月26日17時55分，朝陽區東三環附近，一架單發雙座輕型運動航空器在飛行中「碰撞」一高層建築，機上駕駛員1人、已死亡，現場13人受傷，受傷人員在全力救治中。

另，彭博稱，北京通常對低空空域實施嚴格管制，從輕型飛機到無人機的飛行都受到監管，所有飛行均須獲得官方批准。在對此次事故調查的同時，據悉北京當局已暫停輕型飛機飛行。

值得注意的是，事故發生後，現場畫面一度在大陸網路社群廣泛流傳，但小紅書、微信等平台很快刪除相關貼文與討論，當局也封鎖事故現場及周邊道路展開調查。

1架小型飛機6月26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，事發後，當局已封鎖該摩天大樓位處的光華路超過12小時，現場可見大批警力、垃圾車、環境衛生工程車。記者陳宥菘／攝影
1架小型飛機6月26日傍晚撞擊北京第一高樓「中國尊」中信大廈，事發後，當局已封鎖該摩天大樓位處的光華路超過12小時，現場可見大批警力、垃圾車、環境衛生工程車。記者陳宥菘／攝影

烏魯木齊 北京 死亡

延伸閱讀

小飛機失聯突轉向？北京最高樓「中國尊」遭撞冒濃煙 殘骸四散

習近平眼皮子底下「飛機撞北京高樓」 專家揭禁飛區難防這點

紐約甘迺迪機場驚魂 客機撞無人機、直升機險遭撞

馬來西亞延長MH370搜尋協議 搜索至2027年中

相關新聞

打破行業慣例？重慶酒店推｢24小時退房制｣ 旅客可凌晨退房

重慶沁住酒店推出「24小時退房制」，打破傳統中午12點退房慣例，顧客可依實際入住時間享受24小時入住權益。此舉引發網友熱議，支持與反對聲音交織，專家指出該模式操作上存挑戰，性價比低難以推廣。

中共頒「七一勳章」給90歲老兵 曾2次參與擊落美軍U-2機

今日（1日）是中國共產黨成立105周年，中共當日在北京人民大會堂舉行慶祝大會並頒授「七一勳章」。陸媒報導，今年共有8人獲此榮譽，當中一名90歲安徽退役軍人王於昌引起各界關注。中共空軍稱，他早年擔任導彈組裝人員，改進導彈加注與裝配技術，將操作時間由2小時縮短至5分鐘，並隨部隊參與「近快戰法」，2次擊落U-2偵察機，其中一次為1964年7月福建漳州任務，並因此獲一等功及毛澤東接見。

習近平黨慶談台灣 陸委會：籲北京不設前提與我民選政府對話

中共今（1）日上午10時在北京人民大會堂舉行「慶祝中國共產黨成立105周年大會」，中共中央總書記習近平談及台灣問題時，重申堅持一中原則和九二共識，並稱要堅決打擊台獨分裂勢力、推進祖國統一。對此，陸委會表示，習近平談話基本上「舊調重彈」，呼籲北京務實面對兩岸現實及台灣主流民意，不設前提與我民選合法政府對話解決分歧。

李在明才剛說重話...陸方與南韓就打擊非法捕撈達成共識

南韓海洋水產部1日表示，已與大陸海警局就加強韓中漁業協定水域執法合作、共同打擊非法捕撈行為達成一致。

電動車再爆隱藏危機 大陸已傳多起電吸門「咬手」事故

據揚子晚報報導，蘇州一名女子日前下車關門時右手拇指遭小米SU7電吸門夾住並自動吸合，導致其右手拇指輕微骨折。上海第一財經則指出，中國大陸近期電吸門「咬手」安全事故頻傳，已成為繼隱藏式門把手之後的又一安全隱憂。

小飛機撞北京最高大樓後 外媒曝：曾與海航客機相距不到500公尺

北京1架輕型飛機日前撞上地標建築「中國尊」（中信大廈）事件後，儘管官方通報該事件造成機上駕駛員死亡、現場13人受傷，惟時至今日仍有許多細節待解。航班追蹤平台「Flightradar24」數據顯示，一架海南航空飛機險些與這架小飛機相撞，兩者一度只相差不到500公尺，後者隨後撞上了「中國尊」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。