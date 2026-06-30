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陸流亡富豪郭文貴涉詐10億美元遭判30年監禁 法官：利用民主人士牟利

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
外電報導，流亡美國大陸億萬富豪郭文貴近日因串謀敲詐勒索等罪名，29日被紐約南區聯邦法院判處30年監禁，但他表示將上訴。路透社
外電報導，流亡美國大陸億萬富豪郭文貴近日因串謀敲詐勒索等罪名，29日被紐約南區聯邦法院判處30年監禁，但他表示將上訴。路透社

流亡美國的大陸億萬富豪郭文貴因詐騙投資者逾10億美元（約新台幣318億元），遭美國法院判處30年監禁並沒收8.89億美元（約新台幣283.7億元）資產。外媒報導，法官指控，郭文貴利用支持大陸民主的人士詐騙牟利，實際卻將資金用於奢華消費與個人用途，案件涉及加密貨幣、會員計畫及多項融資項目，且毫無悔意。

BBC中文報導，郭文貴6月29日在紐約南區聯邦法院被判刑，美聯社引述法官表示，其大規模金融詐騙令全球逾1000名投資人損失數以億計美元。法官托雷斯（Analisa Torres）在判刑時指，他「利用那些希望為中國帶來民主的人」牟利。檢方則表示，他以數千名追隨者的信任籌資，並將資金用於個人揮霍，形容其行為出於貪婪。

檢方指，郭文貴2018年至2023年間透過網路追隨者募集資金，投資及加密貨幣計畫合計超過10億美元，相關資金被用於購買豪宅、遊艇及跑車等奢侈品，包括152英尺超級遊艇、紐約第五大道公寓頂層單位，以及位於紐澤西州、佔地5萬平方英尺的豪宅，並購置價值100萬美元的藍寶堅尼及為其子購買400萬美元法拉利。

彭博提到，他還涉及多項投資計畫，包括最低入會費1萬美元的私人俱樂部、「喜馬拉雅交易所」（Himalaya Exchange）加密貨幣平台及農場貸款計畫。除曼哈頓頂層豪宅外，郭文貴還擁有位於美國紐澤西州、占地5萬平方英尺的歷史豪宅。

檢方稱，他更動用投資者資金為自己購買一輛價值100萬美元的紅色藍寶堅尼跑車，並為兒子購置一輛價值400萬美元的法拉利。另，法院資料顯示，他於2023年3月被捕，2024年7月已被陪審團裁定12項罪名中9項成立，包括敲詐、欺詐及洗錢。

報導並稱，他曾以「中共批評者」形象在美國建立龐大網路支持群體，但外界難以核實其公開指控內容。郭文貴庭上否認部分指控，稱資金用於政治活動，並表示「來美國的原因是要摧毀中共」。

公開資料顯示，郭文貴早年在中國大陸從事房地產開發，與大陸政府關係良好，後因被指控貪腐赴美尋求政治庇護，並逐步轉型為大陸政府批評者。

值得注意的是，郭文貴亦與美國前白宮顧問班農（Steve Bannon）合作，並於2020年發起「新中國聯邦」運動。班農與郭文貴曾多次共同出現在網路影片中，該運動主張推翻中國共產黨。然而，班農同年在康乃狄克州一艘屬於郭文貴的遊艇上涉及其他詐騙案件，遭判刑三年有條件釋放。

郭文貴 加密貨幣 大陸

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