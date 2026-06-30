國安法6年下的香港 暴動案青年出獄後活在無形枷鎖中

香港國安法實施了6年，社會回復日常。但對於因參與2019年反修例運動而遭法院判暴動罪成立、入獄約2年的Kingsley來說，出獄並不代表一切已經過去。他說，仍像活在「無形的枷鎖」中，生活上一些細節仍會令他想起坐牢的日子。他曾感到自己和因2019年案件入獄的人被社會遺忘，但如今更想積極生活，追回失去的時間。

現年30歲的Kingsley（化名）於2019年被捕，其後因疫情爆發，加上涉及反修例運動而被捕的人愈來愈多，他的案件要等約4年後才正式在法庭審訊。

Kingsley接受中央社訪問時表示，等候審訊期間，情緒及精神都受到煎熬。雖然早已作最壞的打算，但在法庭宣判暴動罪成立，判囚約2年的一刻，眼淚仍不禁流下來。他說，「那一刻要離開自己認識的人，去一個完全陌生的地方，不知道會遇到什麼，是害怕、不知所惜」。但同時他有如釋重負的感覺，事情終有個了結。

捱過鐵窗之苦，Kingsley出獄那天，家人在監獄門外接他回家。「我跟自己說應該要開心，但卻無法開心，像一個北韓人終於去到南韓，站在明洞中心左看右看，不知道自己應該做什麼」，當突然間有太多情感湧上心頭，人反而會變得麻木。

Kingsley說，他花了約一個月「學習」做回一個普通香港人，如重新安排自己的生活，主動約朋友吃飯，留意社會流行的事物，甚至提醒自己要加快走路速度，「我曾經懷疑，哪裡才是真正的社會」。

Kingsley有大學學位，出獄後4至5個月，他開始找工作，不希望留在家裡靠家人養活。

Kingsley說，應聘時有些公司要求填寫犯罪紀錄，曾有一間公司跟他談好薪酬，問他最快何時可以上班，他以為會獲得工作，但之後該公司再沒有聯絡他，他相信是因為他的過去。

不過，Kingsley說，相比很多因2019年案件入獄的人，他已算幸運。他應聘過3份全職工作，其中一間教育行業的公司，知道他的背景仍聘請他。

Kingsley現在像大部分香港人，每天營營役役上班，但心中的苦澀仍揮之不去。直到現在，生活中很多事情仍把他拉回去坐牢的日子。

Kingsley說，吃飯時除了享受食物外，有一次他看到桌上的湯匙，想起在獄中會獲派一支湯匙，吃完飯後要自己帶走湯匙清潔，下次吃飯時再用。

當他在書局見到某書籍，會記起曾在獄中閱讀過；當他在路上見到露宿者，會記起自己曾坐牢，他稱因為很多露宿者都曾坐牢。當他看到有關2019年案件被囚者的新聞，便會憶起坐牢的日子。

Kingsley說，他最好的朋友沒帶嫌棄他，但他卻給了自己一個「無形的枷鎖」，「我覺得我跟他們是不同的」，這個枷鎖「可能一生都不會消失」。

香港於2020年6月30日實施國安法。Kingsley出獄時，國安法已實施一段時間。他說，覺得香港變了，香港人也變了，大家都把重心放在自己及家庭上。「不是很多事情可以自己隨心所欲決定，很多事情好像已經有人安排了，叫我們不要再想有什麼可以改變，已經幫我們安排好了。我們只可以決定到自己的事，不如就先改變自己。」

Kingsley直言，他曾經感到自己及因2019年案件入獄的人被社會遺忘，甚至有好朋友說他當年的行為是「衝動」。但自從他多了看書後，這種痛苦的感覺減輕不少，「如果每天都這樣想，人生真的很痛苦。」

雖然Kingsley的案件並不涉及國安法，但他被捕後曾作最壞的打算，想像自己可能會被判囚10年、20年。過去數年，香港有人因違反國安法而被判監10年。Kingsley說，他作為過來人也無法想像坐牢10年會怎樣，因為長時間監禁的生活模式會有不同，而且在囚者可能會轉換監房，每轉換一次便需重新適應，加上坐牢的日子愈久，可能令人愈來愈麻木，亦愈來愈脫離現實。

2年的牢獄生涯改變了Kingsley的人生軌跡，對他來說，現在只有一件事比坐牢更可怕，就是「死」。現在他只想追回失去的時間，「目的不是賺更多錢享受更好的生活，而是怎樣做一個更好的人」。

Kingsley說，他未必有具體長遠計畫，但一定會善用時間，活得比以前更積極更努力。他發現自己在追求知識上，比以前更勇敢。

「我不想家人再擔心我，我自己都不想再做自己會擔心的事」，Kingsley說。

資料顯示，從2019年反修例運動開始，截至2026年3月31日，香港警方共拘捕1萬286人，罪名包括參與暴動、非法集結、傷人等。被捕者中，有2978人已經完成或正經司法程序處理，其中2431人須承擔法律後果，包括被判處監禁、社會服務令、罰款等。