連日大雨後赴秘境探險 福建「刺刀峽谷」5遊客身亡

據新華社報導，本月28日，9名戶外愛好者在福建省莆田市仙遊縣一處被稱為「刺刀峽谷」的區域發生險情，當地官方獲報後立即組織力量救援，其中4人獲救，5人身亡。

據悉，仙遊縣政府工作人員稱，當地連日來多次降雨，且事發地地勢險峻水流湍急，並非正式的景區，此前已設置警示牌勸阻遊客進入。

網上公開訊息顯示，刺刀峽谷位於福建省莆田市仙遊縣菜溪鄉，是九龍溪二級電站水庫支流形成的峽谷景觀，因山體裂縫形似刺刀而得名 。該峽谷全長3.6-6公里，最窄處僅80公分，需側身才能通行。

刺刀峽谷地貌以水流侵蝕形成的幽深峽谷、一線天、懸空洞穴及瀑布群為特徵。谷內分布綠潭、溪流及覆滿藤蔓的懸崖，被部分網友稱為「南方小張家界」。2016年刺刀峽谷也曾發生一名女遊客跌入一處水潭溺斃的不幸事件。