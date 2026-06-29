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遼寧葫蘆島一公寓疑液化氣洩漏爆炸 致3人失聯、8人輕傷
遼寧葫蘆島市南票區一處公寓大樓今（29）日上午發生疑似液化氣洩漏引發的爆炸事故，造成3人失聯、8人輕微受傷。當地消防部門表示，目前正全力聯繫和搜救失聯人員，事故原因仍在調查中。
據「葫蘆島消防」微信公眾號消息，葫蘆島市消防救援局29日發布警情通報稱，2026年6月29日上午7時11分，葫蘆島市消防救援局指揮中心接獲報警，位於葫蘆島市南票區九龍街道興北社區一居民樓（公寓）3單元，發生疑似液化氣洩漏閃爆。
通報稱，指揮中心隨即調派95名消防救援人員、14輛消防車趕赴現場處置。目前事故導致3人失聯，相關單位正在全力聯繫和搜救；另有8人輕微傷，已送往醫院救治。
此前，瀟湘晨報報導，29日上午，遼寧葫蘆島市南票區一處居民樓突發爆炸。現場影片顯示，發生爆炸的居民樓樓體受損嚴重，消防人員和急救醫護人員已到場處置。
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