高才南下、長者北上 香港7%人口置換影響深遠

粵港兩地企業家夏建芳在「香港01」撰文指出，香港總人口雖然仍維持約750萬，但佔全香港7%的「雙向人口流動」，正在全面重塑香港的社會經濟生態，其中一側是持續落地的大陸高才，另一側是遷往大陸養老的香港長者。

文章指出，主權移轉前後30年，香港人口流動長期呈單向特徵。1990年代本地居民以海外遷移為主流；2003年香港推出投資移民計劃，至2015年1月15日終止，12年累計接收4萬1802宗申請，最終批准2萬8200至3萬1698宗，獲批總人數3萬1698人，年均僅2600餘人，對整體人口結構影響微弱。

但2023年高才通政策落地，香港迎來首波大規模政策性人才引入。入境處數據顯示，截至2026年第一季，各類人才計劃累計批出40.9萬宗申請，其中27萬人才搭配24萬受養人陸續抵港定居，群體平均年齡35歲。這加總51萬新增人數是舊投資移民規模的16倍，僅耗時3年。

與人才南下同步擴張的，是長者北上定居趨勢。2025年常居廣東的65歲港人近10萬，10年累計增幅超四成；常年留居廣東的港人整體規模約60萬，主力為中年群體與退休長者，規模與南下新移民相近。這部分人群的飲食、就醫、日常消費圈全面北移，形成「長居內地、間中回港」的穩定生活模式。

一進一出、一老一新的雙向人口迭代之下，香港總人口並無明顯增減，但城市年齡架構、空間分布、消費體系與稅收基礎已實現全方位更新。

若僅從總量數據判斷，27萬人才加24萬受養人合計51萬新移民，佔751萬總人口不足7%，影響有限。但香港市民真實感受的城市變化遠高於這一數值，核心緣由在兩大流動群體存在不對稱空間與年齡集中分布。

據指出，這種異質人群的不對稱集聚，本質是全城人口重構。舉例而言，一個擁有百家商鋪的社區，若三成店鋪客群、經營類型發生轉變，整個街區生活氛圍便會徹底改變。51萬人口帶來的代際更替亦是同理，這也解釋了為何僅7%的流動人口，足以重塑大眾感知中的香港社會生態。

文章說，當下的香港，已經脫離過去人口結構穩定、社群單一、全域同步發展的舊格局。僅7%的雙向異質人口流動，加上區域經濟、制度互通的時代浪潮，正在推動一場靜默但底層徹底的城市重構。