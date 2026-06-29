陸特色美食學院走紅 龍蝦學院就業率達98%

大陸近年各類特色美食學院走紅，從龍蝦、燒烤到燒賣、辣子雞，成為年輕人學習技能與就業的新選擇。央視報導，湖北潛江龍蝦產業學院學生就業率達98%，不少學生尚未畢業就被企業提前錄用。

央視新聞微信公眾號29日報導，湖北潛江一家餐廳近500張餐台坐滿客人，一盤盤小龍蝦接連上桌，灶台旁忙碌的不少年輕人，都來自當地一所龍蝦產業學院。

21歲的韓裕洲是其中一名學員。他從小喜歡美食，中專畢業時聽說當地一所本科院校開設龍蝦產業學院，便報考烹飪工藝與營養專業。韓裕洲表示，傳統廚師學徒主要靠師傅傳授經驗，至少需要3至5年才能獨立上手；但他在2年內不僅能掌握十幾種小龍蝦燒製手法，也能自主研發創新口味。

報導指出，龍蝦產業學院不只讓學生學到實作技能，也和企業建立合作訂單班，學生在校期間就可到門店在崗實訓。韓裕洲大二時到當地餐廳實習，從配菜等基礎流程做起，如今尚未畢業就已確定工作，並開始獨立掌勺燒製小龍蝦。

像韓裕洲這樣「未畢業先就業」的學生並不少。報導稱，潛江龍蝦產業學院今年共有400多名應屆畢業生，專業涵蓋烹飪工藝、電商直播、餐飲管理等多個方向，目前絕大多數學生已落實畢業去向，有人勝任後廚實操，也有人從事直播營運、供應鏈服務等新業態工作。

江漢藝術職業學院潛江龍蝦產業學院一名教師介紹，該院學生就業率達98%，學生主要前往上海、杭州、廣州、武漢、北京等小龍蝦餐飲消費較旺盛的市場。

報導指出，潛江龍蝦產業學院的教學內容不只烹飪。課堂上，餐飲企業廚師現場演示油燜大蝦炒製流程，拆解火候把控、香料配比等訣竅，學生再輪流上手操作。學院也設置真實直播間場景，學生化身帶貨主播，學習選品介紹、內容策劃、腳本撰寫、拍攝剪輯與帳號營運。

校內實訓之外，學院也打通實景助農直播渠道。每年6月至8月龍蝦消費旺季，學院會組織學生進駐龍蝦餐飲門店、龍蝦品牌線下門店，開展駐店直播。江漢藝術職業學院電商直播基地應屆畢業生張世春表示，自己實習時，就有十多家公司有意和他簽約。

報導稱，目前潛江小龍蝦全產業鏈產值已突破人民幣900億元（約新台幣4220億元）。圍繞小龍蝦產業，學校針對水產養殖、精深加工、餐飲服務、龍蝦文旅、品牌行銷等上下游環節，不斷開設新專業，培養懂養殖、精烹飪、善營運的複合型人才，以填補產業鏈人才缺口。

不只龍蝦學院，大陸各地扎根本土美食的特色產業學院也越辦越多。報導指出，內蒙古近年布局本土飲食特色職業技能教育，大陸首家燒賣產業學院、羊雜產業學院、燜麵產業學院等先後落地。內蒙古商貿職業學院教務處副處長齊艷玲表示，該校已和188家企業建立深度合作，每年畢業生約2800人，就業率達95%。

央視此前也報導，湖南岳陽去年開辦大陸第一所「燒烤學院」，今年3月正式對外招生。首期30個培訓名額吸引超過4000人報名，錄取率不到1%。學員完成為期一個月的全日制課程並通過考核後，可取得大陸人社部門認證的職業技能等級證書。

岳陽燒烤學院的教學內容包括燒烤技藝、門店管理、成本核算、消費者心理學與短影音營運等必修課。報導指出，首批30名學員中約90%來自外地，既有飯店廚師，也有本科畢業的職場新人，還有沒有餐飲經驗的學員。今年5月20日，首期學員完成畢業考核，不少人計畫回鄉創業，將岳陽燒烤與當地特色結合。

除岳陽燒烤學院外，廣西柳州的「螺螄粉學院」、重慶萬州的「烤魚學院」、湖北潛江的「龍蝦學院」等，也被視為地方特色產業結合職業教育的代表。

湖北潛江龍蝦產業學院學生就業率達98%，不少學生尚未畢業就被企業提前錄用。（央視微信公眾號）