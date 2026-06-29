合肥居民反興建垃圾中轉站上街抗議 成功逼迫官方退讓

安徽合肥27日晚間爆發居民反對興建垃圾中轉站抗議。網傳影片顯示，數百名民眾聚集堵路，與警方在道路中央對峙並一度發生推擠，導致當地交通癱瘓至少2小時。當晚，安徽合肥廬陽區區長楊丙紅到場宣布取消此一項目。

據社群媒體平台X帳號「李老師不是你老師」消息，6月27日晚間，安徽省合肥市北二環昊天園北門附近，疑因當地規劃興建垃圾中轉站，引發附近居民聚集抗議。

現場影片顯示，上百名居民來到現場堵路抗議，高呼「抗議」口號，並一度坐在道路上靜坐，與維持秩序的警察在道路中央對峙，導致北二環交通受到嚴重影響。貼文稱，截至發稿時，當地交通已癱瘓2個多小時。後續，大批警察和便衣在道路上組成人牆，對周邊道路實施臨時封控。

後續，大批警察和便衣在道路上組成人牆，對周邊道路實施臨時封控。

另據香港明報報導，網傳合肥市自然資源和規劃局公示文件顯示，「廬陽區環衛綜合治理建設項目」擬於北二環與板橋河交口西北側興建垃圾中轉站，預計日處理生活垃圾1500噸、建築垃圾550噸，佔地約4.23公頃。文件稱，項目已完成社會穩定風險評估並取得環評批覆，原定公示期截至7月2日。

報導指，垃圾中轉站選址因緊鄰住宅區，引發周邊居民不滿。據當地民眾流傳的「緊急告知書」，該選址方圓1公里內有3所小學、近20個住宅區，涉及師生約4000人、居民近10萬人。告知書稱，垃圾中轉站可能加劇汙染及周邊人群致病風險，日夜運行的垃圾車恐帶來擁堵、噪音和異味，也可能影響周邊房價。

報導續指，多段網傳現場影片顯示，大批警員和便衣組成「人牆」，在道路中央與抗議群眾對峙，雙方其後爆發推擠。有在場民眾呼喊「為人民服務」等口號。另有影片顯示，當晚約11時，再有大批警員列隊進場，現場民眾高喊「歡迎，歡迎，熱烈歡迎」。網上消息稱，多人遭警員包圍並拖離現場。

報導稱，廬陽區區長楊丙紅前晚深夜趕赴現場，手持大聲公向在場民眾宣布，「環衛一體化項目取消」，並呼籲居民解散回家休息。現場隨即傳出歡呼聲，也有人追問「紅頭文件什麼時候發」。「紅頭文件」是對大陸各級黨政機關下發，帶有紅色標題或紅色印章正式公文的俗稱。

合肥市公安局副局長陳發利其後也表示，垃圾中轉站「本來也是服務大家的」，但因為在規劃選址、徵求意見環節民眾「反應非常強烈」，「現在這個項目不建了，請大家放心」。

這是大陸近年少見在民眾上街抗議後，由地方官員當場宣布取消原規劃項目的案例。不過，截至報導時，在合肥市城鄉規劃實施信息公開公示網站，未見該項目的相關公示紀錄；大陸媒體也未見相關報導，微博、微信上也難以搜索到相關訊息。