漸凍症女被男看護猥褻強吻、要脅離婚改嫁 監視器揭獸行終判緩刑

山東省東平縣法院近日宣判1起極其惡劣的強制猥褻案。1名患有漸凍症、生活完全無法自理的李姓女子，因拒絕男看護陳某要求其離婚並改嫁以「騙取雙人低保」的無理要求，在接受照顧期間屢遭對方強吻及捏胸侵犯。幸好她在客廳安裝的監視器拍下全過程，成為指證被告的鐵證。最終，法院裁定陳某強制猥褻罪成，判處有期徒刑1年6個月，緩刑2年。

聘男看護變引狼入室 要求結婚領低保

這場悲劇的起因，源於1場各取所需的照護約定。2024年底，患病多年的李女士因身心及經濟承受巨大負擔，不願再拖累家人，決定接受結識10年的陳某的照護，並於同年12月6日搬至陳某家中。

雙方約定，李女士每月支付陳某4,000元人民幣（約新台幣18,936元），豈料陳某動機不純，竟提出荒謬條件，要求李女士與現任丈夫離婚，並改嫁給他。微信聊天記錄揭穿陳某圖謀：「如果結婚，可以申請2個人的低保（最低生活保障金）。」李女士當時無奈答應，但提出需視乎照顧情況，1年後再作考慮。

拒絕結婚後變惡魔 客廳監視器錄下暴行

2025年3月，李女士意識到陳某並未悉心善待自己，雙方頻生矛盾，李女士明確提出拒絕結婚，強調只想維持純粹的雇傭關係，陳某開始面露惡相。

法院判決書顯示，2025年6月至7月期間，陳某明知李女士患病且生活無法自理，竟利用其無法反抗的身體狀態，在護理期間多次用手摸其胸部，並用嘴強吻其額頭與臉部。身體癱瘓的李女士在極度絕望中，只能通過搖頭及哭喊來反抗。

由於李女士在住處客廳安裝監視器，反而清晰拍下陳某多次猥褻、非禮的鐵證。2025年9月中下旬，李女士在朋友幫助下報警並提交證據，警方隨即立案偵查。

被告自首補償3萬獲緩刑 李女士：我只想活下去

2025年11月13日，陳某經警方電話通知到案，如實供述了罪行。案發後，陳某補償李女士3萬元人民幣（約3.5萬港元）並取得取得女事主寬恕。

法院審理認為，陳某違背他人意志，利用患者無法反抗的狀態實施侵犯，構成強制猥褻罪。鑑於陳某經通知到案系自首，且補償損失取得當事人諒解、認罪認罰，具備悔罪表現，依法予以從寬處罰，最終做出上述緩刑判決。

延伸閱讀：

中國已婚男日本工作猥褻14名伯伯 禮貌鞠躬燃起慾火 揭犯案手法

女中學生遭摸胸猥褻！憂考不上首志願噁忍1年 補習淫師下場曝光

文章授權轉載自《香港01》