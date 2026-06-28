快訊

委內瑞拉雙震黃金72小時已過...城市淪瓦礫廢墟 搜救人員面臨難題

聽新聞
0:00 / 0:00

港破獲用遊艇走私毒品集團 檢獲241公斤古柯鹼

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
香港破獲一年來最大宗販運古柯鹼案，檢獲241公斤，黑市市值約一億八千萬港元。這一販毒集團利用海路，用遊艇走私毒品，被捕三人中有漁民背景。圖／AI生成 蕭育翰
香港破獲一年來最大宗販運古柯鹼案，檢獲241公斤，黑市市值約一億八千萬港元。這一販毒集團利用海路，用遊艇走私毒品，被捕三人中有漁民背景。圖／AI生成 蕭育翰

香港破獲一年來最大宗販運古柯鹼案，檢獲241公斤，黑市市值約一億八千萬港元。這一販毒集團利用海路，用遊艇走私毒品，被捕三人中有漁民背景。

香港警方毒品調查科總督察林柏喬今天說，他們經過情報分析，相信有集團近日偷運大批古柯鹼入境。在「銳眼計畫」的閉路電視支援下，他們鎖定一艘停泊在香港仔避風塘的遊艇，懷疑是有關集團收集毒品的臨時儲存倉，並相信有販毒集團骨幹成員住在相連的船隻，負責長期監視。

警方前晚突擊搜查香港仔避風塘兩艘船隻，拘捕二名負責「睇倉」即看守物品者，同時突擊查香港仔一處住所，檢獲價值超過二百萬港元現金及珠寶，相信為販毒得益，在單位內拘捕其餘一名被告。

警方拘捕這三名香港本地男女，年齡在四十六至五十一歲，他們報稱無業或漁民。毒品調查科署理高級警司關駿軒說，相信集團成員有漁民背景，熟悉海路走私，並與海外毒品供應商有緊密聯繫，利用漁民作業路線，掩飾走私活動。相信行動已將集團核心成員及毒品供應鏈連根拔起。

三名被捕者涉嫌販運危險藥物及串謀販運危險藥物罪，案件星期一在東區裁判法院審理。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

走私 毒品 遊艇

延伸閱讀

香港工廈信箱遭筷子夾信 偷走1022美元支票兌現2人落網

水兵墜樓命案揭雷根號航艦淪毒窟 美海軍懲處58人

香港AI禁毒影片「似推銷廣告」惹議 懲教署急下架重剪

喪屍煙彈列一級毒品…新法6月27日生效 製造、運輸、販賣處無期徒刑

相關新聞

洛陽新發現狄仁傑書法真跡 為中國現存第二例

據《洛陽網》報導，河南洛陽「千唐誌齋博物館」研究人員以館藏狄仁傑書《袁公瑜墓誌》為線索，新考證出一未署名的《袁承嘉墓誌》亦為狄仁傑所書，二誌墓主為父子。這是中國發現的第二例狄仁傑存世書法真跡。

港破獲用遊艇走私毒品集團 檢獲241公斤古柯鹼

香港破獲一年來最大宗販運古柯鹼案，檢獲241公斤，黑市市值約一億八千萬港元。這一販毒集團利用海路，用遊艇走私毒品，被捕三人中有漁民背景。

清華大學校長送別本科生 12分鐘畢業寄語 提23次AI

中國兩大名校清華大學、北京大學近日分別舉行的畢業典禮。清華大學校長李路明在對本科生的12分鐘畢業寄語中，光AI（人工智能）這個字就提了23次，勉勵在人工智能時代，很多能力依然必須通過親身訓練、「走一遍艱苦的路」才能真正形成。北大哲學系主任程樂松直白且幽默的畢業致辭也刷屏，一句「畢竟我們是演技純熟的老登」，讓畢業生和多個媒體讚他是「沒有爹味說教」的畢業季現象級發言。

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

孫穎莎、王曼昱近日順利從上海交通大學畢業，身穿學士服跟校長合影，畢業照也出現在上海交大安泰經管學院的校友牆上。

兒用1根繩拴腦梗父跑步「天氣好每天都跑」 出現奇跡了

「一根繩子，兩個背影」，浙江平湖一對父子跑步視頻感動全網：父親腦梗癱瘓，兒子一邊上班一邊照顧，晚上一根繩子拴在兩人腰間，跑步鍛鍊。

香港AI禁毒影片「似推銷廣告」惹議 懲教署急下架重剪

26日「國際禁毒日」，香港懲教署在社交媒體分享利用AI生成的禁毒宣傳影片表達手法引起爭議，影片修改後再度下架，懲教署感謝市民建議，並致歉指會檢討製作流程，確保防罪信息清晰。有議員認為製作宣傳片要小心，否則容易被二次創作，強調最重要是短片的禁毒主題清晰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。