港破獲用遊艇走私毒品集團 檢獲241公斤古柯鹼

香港破獲一年來最大宗販運古柯鹼案，檢獲241公斤，黑市市值約一億八千萬港元。這一販毒集團利用海路，用遊艇走私毒品，被捕三人中有漁民背景。

香港警方毒品調查科總督察林柏喬今天說，他們經過情報分析，相信有集團近日偷運大批古柯鹼入境。在「銳眼計畫」的閉路電視支援下，他們鎖定一艘停泊在香港仔避風塘的遊艇，懷疑是有關集團收集毒品的臨時儲存倉，並相信有販毒集團骨幹成員住在相連的船隻，負責長期監視。

警方前晚突擊搜查香港仔避風塘兩艘船隻，拘捕二名負責「睇倉」即看守物品者，同時突擊查香港仔一處住所，檢獲價值超過二百萬港元現金及珠寶，相信為販毒得益，在單位內拘捕其餘一名被告。

警方拘捕這三名香港本地男女，年齡在四十六至五十一歲，他們報稱無業或漁民。毒品調查科署理高級警司關駿軒說，相信集團成員有漁民背景，熟悉海路走私，並與海外毒品供應商有緊密聯繫，利用漁民作業路線，掩飾走私活動。相信行動已將集團核心成員及毒品供應鏈連根拔起。

三名被捕者涉嫌販運危險藥物及串謀販運危險藥物罪，案件星期一在東區裁判法院審理。

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