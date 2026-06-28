中國蘭州大學教師論文被指有AI水印 校方啟動調查

中國近期接連有學者被檢舉學術造假。蘭州大學一名教師在國際期刊發表的論文被指圖表帶有「AI生成」水印。蘭州大學及相關期刊已啟動調查。

澎湃新聞今天報導，蘭州大學一名教師在國際期刊「膜科學雜誌」（Journal of Membrane Science）發表的一篇學術論文，被指圖表帶有「豆包AI生成」水印。該論文的第一署名單位為蘭州大學化學化工學院，第一作者兼共同通訊作者為該院楊某某。

「膜科學雜誌」旗下微信公眾號27日發布公告，指該雜誌近日收到投訴，涉及該刊已發表的一篇論文可能存在出版倫理問題。

該公告表示，投訴內容涉及該論文中的圖片或圖表可能存在偽造、篡改或不當處理，以及人工智慧（AI）使用情況的披露是否符合期刊要求。

該公告表示，該雜誌對此類問題高度重視，並已按照既定程序啟動調查。

蘭州大學27日也發布聲明指，已第一時間成立專項調查組啟動調查，將根據調查情況嚴肅認真處理。

公開資料顯示，「膜科學雜誌」於1976年創刊，是膜科學（指涉及過濾、分離、純化技術的工程與材料科學領域）研究領域權威期刊。

中國學術打假網紅「耿同學」此前在網上檢舉多名學者的論文造假。官媒新華社其後發文批評，涉及論文造假的學者數量多、級別高、影響力大，而且數據編造手段粗糙，即使是不懂科研者也會覺得荒誕。