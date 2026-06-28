快訊

委內瑞拉雙震黃金72小時已過...城市淪瓦礫廢墟 搜救人員面臨難題

聽新聞
0:00 / 0:00

中國蘭州大學教師論文被指有AI水印 校方啟動調查

中央社／ 台北28日電
蘭州大學一名教師在國際期刊發表的論文被指圖表帶有「AI生成」水印。（取材自微博）
蘭州大學一名教師在國際期刊發表的論文被指圖表帶有「AI生成」水印。（取材自微博）

中國近期接連有學者被檢舉學術造假。蘭州大學一名教師在國際期刊發表的論文被指圖表帶有「AI生成」水印。蘭州大學及相關期刊已啟動調查。

澎湃新聞今天報導，蘭州大學一名教師在國際期刊「膜科學雜誌」（Journal of Membrane Science）發表的一篇學術論文，被指圖表帶有「豆包AI生成」水印。該論文的第一署名單位為蘭州大學化學化工學院，第一作者兼共同通訊作者為該院楊某某。

「膜科學雜誌」旗下微信公眾號27日發布公告，指該雜誌近日收到投訴，涉及該刊已發表的一篇論文可能存在出版倫理問題。

該公告表示，投訴內容涉及該論文中的圖片或圖表可能存在偽造、篡改或不當處理，以及人工智慧（AI）使用情況的披露是否符合期刊要求。

該公告表示，該雜誌對此類問題高度重視，並已按照既定程序啟動調查。

蘭州大學27日也發布聲明指，已第一時間成立專項調查組啟動調查，將根據調查情況嚴肅認真處理。

公開資料顯示，「膜科學雜誌」於1976年創刊，是膜科學（指涉及過濾、分離、純化技術的工程與材料科學領域）研究領域權威期刊。

中國學術打假網紅「耿同學」此前在網上檢舉多名學者的論文造假。官媒新華社其後發文批評，涉及論文造假的學者數量多、級別高、影響力大，而且數據編造手段粗糙，即使是不懂科研者也會覺得荒誕。

公眾號

延伸閱讀

中國貨車離奇開往非目的地挨罰案 由河南省升級調查

文大首創海上研討會 搭郵輪移地學習和學術發表

好讀周報／舞出你的博士論文！用肢體呈現艱深知識 讓科學「跳」出實驗室

南京大屠殺紀念館面向全球徵集史料 涵蓋日本戰犯、國際傳播等資料

相關新聞

洛陽新發現狄仁傑書法真跡 為中國現存第二例

據《洛陽網》報導，河南洛陽「千唐誌齋博物館」研究人員以館藏狄仁傑書《袁公瑜墓誌》為線索，新考證出一未署名的《袁承嘉墓誌》亦為狄仁傑所書，二誌墓主為父子。這是中國發現的第二例狄仁傑存世書法真跡。

港破獲用遊艇走私毒品集團 檢獲241公斤古柯鹼

香港破獲一年來最大宗販運古柯鹼案，檢獲241公斤，黑市市值約一億八千萬港元。這一販毒集團利用海路，用遊艇走私毒品，被捕三人中有漁民背景。

清華大學校長送別本科生 12分鐘畢業寄語 提23次AI

中國兩大名校清華大學、北京大學近日分別舉行的畢業典禮。清華大學校長李路明在對本科生的12分鐘畢業寄語中，光AI（人工智能）這個字就提了23次，勉勵在人工智能時代，很多能力依然必須通過親身訓練、「走一遍艱苦的路」才能真正形成。北大哲學系主任程樂松直白且幽默的畢業致辭也刷屏，一句「畢竟我們是演技純熟的老登」，讓畢業生和多個媒體讚他是「沒有爹味說教」的畢業季現象級發言。

孫穎莎、王曼昱畢業照 上海交大校友牆看得到了

孫穎莎、王曼昱近日順利從上海交通大學畢業，身穿學士服跟校長合影，畢業照也出現在上海交大安泰經管學院的校友牆上。

兒用1根繩拴腦梗父跑步「天氣好每天都跑」 出現奇跡了

「一根繩子，兩個背影」，浙江平湖一對父子跑步視頻感動全網：父親腦梗癱瘓，兒子一邊上班一邊照顧，晚上一根繩子拴在兩人腰間，跑步鍛鍊。

香港AI禁毒影片「似推銷廣告」惹議 懲教署急下架重剪

26日「國際禁毒日」，香港懲教署在社交媒體分享利用AI生成的禁毒宣傳影片表達手法引起爭議，影片修改後再度下架，懲教署感謝市民建議，並致歉指會檢討製作流程，確保防罪信息清晰。有議員認為製作宣傳片要小心，否則容易被二次創作，強調最重要是短片的禁毒主題清晰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。