香港人必穿？小紅書女驚訝港人愛穿1款鞋 網友反映1特點

港人最愛這樣穿著？有女子於小紅書發照片及發文，指自己在香港旅遊乘搭「火車」（港鐵東鐵線列車）」時，發現「小細節」 ── 一整節車廂乘客幾乎都穿白色運動鞋，她對此感到驚訝。她又列出白色運動鞋3大優點，直呼「時尚真的很奇妙」。

貼文引來大陸及香港網友熱議，不少人認同白色運動鞋百搭舒適，又認為穿白色運動鞋反映出香港與大陸不同的1大特點，引起共鳴。

該名居於澳洲的女子於小紅書發照片及發文講述來港旅遊被震撼經歷。她表示，在香港乘搭港鐵列車時，突然發現乘客1個小細節，「一整節車廂看過去，幾乎都是白色運動鞋」。

小紅書女驚訝港人愛穿白色運動鞋 列3大優點：時尚很奇妙

原PO指出，乘客穿的是「很日常的白鞋」，沒有刻意打扮感覺，大讚「乾淨」、「簡單」、「很好搭」，「我特意看了好幾站，還是一樣。大部份人腳上都是白色」。

原PO繼續說，連本來愛穿各種顏色運動鞋的女兒，來香港後亦「入境隨俗」穿白色運動鞋，自動切換成「低調模式」，感嘆「時尚真的很奇妙。有時候不是你刻意追流行，而是環境會慢慢影響你」。

大陸及香港有共鳴 指白鞋反映香港1大特點

大陸及香港網友看過貼文議論紛紛，不少人認同白色運動鞋百搭舒適，「白鞋顯得人年輕」、「因為香港斜坡多，運動鞋最舒服」、「白運動鞋是最容易配搭的休閒配搭，配什麼褲子都可以，而且看著簡單潔白」、「出行穿運動鞋確實比較舒服吧」、「香港追求的是舒服品味，穿戴自己喜歡的」。

也有網友指出，穿白色運動鞋反映出香港與大陸不同的1大特點，引起共鳴，反映香港的街道都算清潔」、「確實是乾淨。而且我也是常常去香港基本沒試過被人踩鞋跟，在內地又踩鞋，又行李箱壓鞋子，基本不敢穿小白鞋」、「香港街道乾淨，穿白鞋不容易弄髒」。

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文章授權轉載自《香港01》