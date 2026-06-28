翻轉育兒觀 上海社區營造兒童快樂成長環境

在生育率低落的上海，在「新華社區」卻能看見孩子快樂玩耍的身影。作為成功的社區營造案例，這裡有兒童市集與社區遊樂場，還有許多工作者致力於翻轉對待兒童的觀念，打造真正適合兒童快樂成長的環境。

據上海衛健委數據，上海2025年總生育率0.66，創下近年公開數據第2低紀錄。為刺激生育，上海市政府近年也致力於推動兒童友好城市建設。

上海長寧區的「新華社區」是上海社區營造的成功案例，由NGO組織「大魚營造」帶頭在此深耕6年，打造兒童友好、人寵友好的社區環境。這裡今天下午舉辦「兒童友好議題社區節」，由多位在地推動兒童社區營造的工作者進行分享，吸引許多民眾與帶著小孩的家長參與。

悅頑社創辦人葉子認為，兒童友善不只是「空間」的概念，她強調透過「對話」達到兒童友善，不只是讓孩子學習表達，更是陪著孩子一起做事。

葉子在新華社區打造「少年商學院」，讓孩子在溫和的社區環境中提早探索商業社會的運作。例如她帶著孩子在社區市集中親手調製飲料販售、賣早餐，或是擺賣手工藝品，孩子在接觸顧客的過程，能得到大人自發且真實的回饋，進而明白不能只按自己的喜好行事，也會自動自發去想該如何調整產品。

PARS遊戲工作師川川指出，現在的孩子童年「都在機構裡」，例如學校或是才藝班，但是機構裡的學習時間與節奏都是由成人主導，使孩子喪失主體性，沒有時間去考慮「我是誰、我喜歡什麼、我能做什麼、我能為自己的選擇承擔後果嗎？」

川川強調，童年文化與成人文化一樣重要，不該是成年人的文化壓制童年文化，讓孩子時刻為了長大做準備。她提醒，以孩子的視角很難看到成年人所說的未來，應該讓孩子活在當下。

她提倡透過自由遊戲理念、社區空間，以及在地遊戲工作師的結合，打造在家門口就能玩耍的日常。而這在新華社區也得到落實，他們在這裡搭建了一個兒童遊樂場。

推動新華社區營造的大魚營造聯合發起人何嘉對中央社記者表示，「上海並不是一個對生育很友善的地方」，加上育兒教育、養老與重大疾病等三大挑戰，使大家生育意願不高。

他說，營造兒童友好社區，意義在於能讓個體減少對未來與不確定性的恐懼，居民能在社區中互相幫助、共同面對真實的生活和世界，也能提出想法和行動，將看似理想主義的想法一同落實。

何嘉說，「確實有很多理想主義的東西，在商業邏輯裡可能會很受挫，但在社區裡面真的有可能發生」。他舉例，上述川川所提「我們的孩子能不能不在機構裡度過童年？」的理想，在這個社區已持續4年，他們真的自己發明遊戲，並且做出來，讓孩子在這自由遊戲。

何嘉也感覺到，上海「雞娃」（鼓吹父母投資子女，讓孩子競爭）風氣有在慢慢好轉，比如上海長寧區鼓勵活力教育，也禁止數學語文外語等補習班，家長也轉向素質教育、關注身心健康等。

上海也在推動兒童友好城市、兒童友好社區，大魚營造也曾接受過政府邀請去幫助其他社區進行營造。但他強調，社區營造需要該社區居民參與，自下而上推動，才有可持續性。