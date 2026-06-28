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洛陽新發現狄仁傑書法真跡 為中國現存第二例

聯合報／ 大陸中心／即時報導
洛陽新發現一例狄仁傑書法真跡，為中國現存第二例。（圖／取自《洛陽網》）
洛陽新發現一例狄仁傑書法真跡，為中國現存第二例。（圖／取自《洛陽網》）

據《洛陽網》報導，河南洛陽「千唐誌齋博物館」研究人員以館藏狄仁傑書《袁公瑜墓誌》為線索，新考證出一未署名的《袁承嘉墓誌》亦為狄仁傑所書，二誌墓主為父子。這是中國發現的第二例狄仁傑存世書法真跡。

狄仁傑為武周時期宰相，以清正忠耿、敢於犯顏直諫聞名，近年因影視作品為大眾所熟知。但鮮為人知的是，狄仁傑在書法上同樣造詣頗高。

「千唐誌齋博物館」是中國現存唯一的‌墓誌銘專題博物館‌。《洛陽網》指出，千唐誌齋博物館所藏《大周故相州刺史袁府君（公瑜）)墓誌銘並序》(簡稱《袁公瑜墓誌》)，一直被視為中國唯一存世的狄仁傑書法真跡。誌文明確記載「河北道安撫大使狄仁傑撰書」，其書風圓腴俊朗、骨力深藏，在虞世南與褚遂良之間，堪稱唐墓誌書法中的上乘之作。

此次新發現的狄仁傑書法真跡為《大周故朝散郎行鄧州司法參軍事袁府君（承嘉）墓誌銘並序》(簡稱《袁承嘉墓誌》)，現嵌於千唐誌齋五號窟室牆上，因未署撰書者姓名且位置較高、較為隱蔽，長期未引起注意。誌文顯示，墓主袁承嘉正是袁公瑜之子。

報導稱，去年以來，千唐誌齋博物館副館長裴志強對兩方墓誌的誌文內容、文風及書法細節進行系統對比分析後發現，二者整體風格均呈現出圓腴俊朗、骨力深藏的大唐氣象，書寫習慣、點畫特徵、結體用筆極其相似，尤其是「國」「哀」「呼」「之」等字的寫法高度一致。

裴志強認為，狄仁傑作為武周重臣，政務繁忙，正史亦無其善書的記載，當時不太可能出現與其書風形神皆似的模仿者，由此可判斷，袁氏父子的墓誌出自同一人之手。

誌文顯示，該父子二人於武周久視元年（公元700年）同日遷葬洛陽北邙山。裴志強推測，當時袁家邀狄仁傑為袁公瑜書寫墓誌，一併請他撰書袁承嘉墓誌。至於為何前者署名而後者未署，原因在於袁公瑜年長於狄仁傑，他們同朝為官，均為武則天的支持者，皆有「忠而獲謗」的經歷；袁承嘉系晚輩，當時僅任主刑法的司法參軍事，狄仁傑為其書誌時不署姓名，應屬正常禮俗。

據記載，狄仁傑病逝於久視元年九月。袁氏父子墓誌均載明遷葬於同年十月廿八日，此時狄仁傑已辭世。對此，裴志強解釋，遷葬乃家族大事，涉及選地、營建、儀程等諸多環節，需提前著手準備，請人書丹更是前置環節。因此，這兩方墓誌應是袁家在狄仁傑去世前即請其完成書寫，遷葬之日晚於狄公辭世並不矛盾。

「綜合分析可以確認，《袁承嘉墓誌》的撰書者就是狄仁傑。」裴志強說。目前，相關研究成果已整理成論文並發表。這兩方墓誌很可能是狄仁傑臨終前不久所書，可視為狄仁傑絕筆。

《袁承嘉墓誌》嵌於千唐誌齋五號窟室牆上，因未署撰書者姓名且位置較高、較為隱蔽，長期未引起注意。（圖／取自《洛陽網》）
《袁承嘉墓誌》嵌於千唐誌齋五號窟室牆上，因未署撰書者姓名且位置較高、較為隱蔽，長期未引起注意。（圖／取自《洛陽網》）

河南 中國 書法

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