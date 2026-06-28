中國貨車離奇開往非目的地挨罰案 由河南省升級調查

中國2025年發生21輛載運冷凍食品的貨車離奇開往河南省泌陽縣，並遭罰款及查扣的上下多方勾結弊案，官方27日決定提升調查層級，由河南省政府成立省級工作專班接手調查。

綜合中國媒體報導，河南省政府對此表示，將依法嚴懲違法犯罪行為，對有關責任人嚴肅追責，調查處理情況並將及時向社會公布。

河南省泌陽縣這起貨車偏航案，被中國各界普遍認為是典型的「趨利性執法」案例，且涉及上下多方勾結。

根據中國媒體先前報導，2025年下半年，來自全國10個省區的21輛冷凍貨車，在目的地並非泌陽縣的情況下，卻不約而同地開往泌陽，且都在進入該縣縣境的高速公路口被攔查，理由都是「接獲檢舉」，指貨車「涉嫌經營未經檢驗檢疫凍副產品」，而車上的貨品都被查扣。

報導指出，多名被扣貨品的貨主反映，透過網路平台找來運貨的這些貨車，運費比行情價便宜達30%，但這些貨車「一切就像是有預謀的偏航」，讓他們委託運輸的冷凍貨物如「守株待兔裡的兔子」一樣，先後「撞在泌陽這棵樹下」，讓當地執法人員坐等查扣。

還有貨主反映，即使他們向泌陽縣方面提出貨品合法證明，仍然無法要回被扣貨品，更多貨主則是連合法證明也要不到。最後，這些貨物不是被泌陽縣方面「無害化處理」，就是被低價拍賣，導致貨主損失慘重。

經媒體披露後，此案引發外界關注，紛紛質疑被扣押貨物的去向缺乏透明度、罰款方式是否合法，以及全案是否涉及上下勾結及官民勾結。

泌陽縣官方15日則以聯合調查組名義表示，已對該縣前市場監督管理局長王磊、市場監督管理局綜合行政執法大隊三中隊中隊長張興採取留置措施，正在審理中。下一步，將「依法依規深挖徹查」。

澎湃新聞日前發表評論，指中國近年來以「亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封」等主要特徵的「趨利性執法」、違規「異地執法」等問題引起關切，而泌陽縣貨車「集體偏航」事件若真是多方合謀的趨利性執法，其危害遠遠不止於貨主的損失，還影響到當地法治環境和營商環境。

紅星新聞也評論指出，此案不僅是個別官員的貪腐問題，更是對法治化營商環境的公然挑釁。