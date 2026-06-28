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策進會邀請香港網紅來台交流 促觀光互利

中央社／ 台北28日電

為推廣台港觀光交流與南台灣旅遊，策進會委託中華民國全國商業總會於22至27日舉辦「港灣潮旅─香港旅遊達人交流團」，邀集15名香港網紅來台，藉由親身走訪屏東及高雄熱門景點，並與交通部觀光署、高雄市政府觀光局等單位交流，盼吸引更多港澳人士來台觀光，創造觀光經濟互利。

根據台港經濟文化合作策進會官網消息，該會副董事長兼經濟合作委員會召集人許舒博指出，台灣好客且深具人情味，從2023年起，策進會積極邀請香港KOL來台深度體驗宣傳，2025年來台旅客857萬人次，港澳旅客逾131萬人次，比重達15%，是台灣海外觀光客來源第2位，相當重要。

許舒博表示，策進會希望透過網紅社群分享，吸引更多港澳朋友來台旅遊，該會今年也計畫辦理訪港團，促進兩地交流互動。

陸委會副主委兼策進會董事李麗珍也表示，策進會2010年成立以來，積極推動台港經貿文化交流合作，觀光旅遊更是重點拓展項目。香港不僅是台灣第2大旅客來源地，且回訪率極高，希望藉由邀請香港KOL參訪踩線，實際體驗南台灣特色人文風光，吸引更多的港澳朋友探索台灣自然景致與文化底蘊的獨特魅力。

這次活動並安排交通部觀光署副署長黃荷婷、高雄市政府觀光局副局長鍾致遠、策進會秘書長盧長水、經合會委員張仕賢、謝慶堂，以及中華民國旅行業品質保障協會監事會副主席石坤錩、中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事施炫丞、商總監事會召集人陳義永等人與香港團員餐敘，就如何吸引港人來台觀光交流意見。

參與「港灣潮旅」活動的香港網紅，探訪了墾丁的碧海藍天及台灣最南點、三輪車遊恆春古城、枋寮彩虹藝鐵園區、東港王船文化館、大鵬灣風景區、國立海洋生物館、高雄旗津老街及衛武營國家藝術文化中心等地，除體驗手作巧克力，也品嚐台灣原住民美食及萬巒豬腳等特色料理。

策進會 香港 觀光

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