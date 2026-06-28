金曲獎落幕 陸網友：小島音樂仍長期保持活力與生命力

第37屆金曲獎27日登場，由A-Lin主持獨挑大梁主持，蔡依林、張震嶽、蕭煌奇等分別奪下多項大獎。金曲獎相關消息亦在大陸社群平台掀起討論，有網友形容「華語音樂最具公信力的獎項之一」、「神仙打架」，並稱「金曲獎是華語音樂的唯一淨土」。亦有網友稱需翻牆才能看到直播，感嘆看個直播怎麼這麼難。還有大陸網友關注包括張震嶽等人的得獎感言，認為「能在頒獎典禮聽到這樣的話很難得」。

在本屆獎項方面，蔡依林憑專輯《Pleasure》入圍9項大獎，最終拿下「年度專輯獎」、「最佳華語女歌手獎」及「最佳演唱錄音專輯獎」3項，成為最大贏家。張震嶽則以《跟著感覺走》獲「最佳華語男歌手獎」、「最佳作曲人獎」及「最佳華語專輯獎」。蕭煌奇以《做一個惜情軟心的人》奪下「最佳台語男歌手獎」與「最佳台語專輯獎」，PiA吳蓓雅則以《離婚初體驗》獲台語歌后。

金曲獎相關消息在微博、小紅書等大陸社交平台掀起討論，有網友形容其為「華語音樂最具公信力的獎項之一」，並認為展現「尊重音樂與幕後創作者」的氛圍，也有人稱即使華語樂壇不如過去，「金曲獎仍具含金量」。

同時，有不少大陸網友邀請朋友到家中一同觀看直播，但也有人詢問「哪裡可以看直播」，並提到需「翻牆到YouTube觀看」，「看個金曲獎怎麼這麼難」。

在得獎感言方面，張震嶽說，「有什麼比功成名就更有意義？功成名就不是他們說了算的，我認為我現在，我自己覺得，我可以用一個很善良的心，去看待去面對這個世界，對我來說這個比成功更重要，而且是超越現在的，所以我會用更加用這一份善良的心，去創作、去寫歌。」有大陸網友對此感嘆，「唉，除了金曲獎還能在哪個頒獎典禮聽到這些話呢？真的謝謝台灣人帶給我這麼多幸福的時刻。」

另有不少網友發出長文寫道，認為金曲獎之所以具影響力，在於長期累積的音樂審美與對創作者的重視，包括幕後製作與非主流音樂人也能被看見。「金曲獎雖非完美，但其長期審美取向已獲華語音樂圈認可，因此不少歌手仍重視提名與參與」。

還有網友提到，「每年看金曲直播的心情之一是，小島音樂之所以能長期保持活力與生命力，除文化特徵與音樂史積累外，更重要的是對音樂與幕後創作者的尊重，也會記住不那麼知名但曾有貢獻的人」，「金曲獎之所以好看，在於呈現較純粹的人與音樂連結與人文關懷。」

針對A-Lin主持表現，不少大陸網友說，「看完A-Lin主持金曲獎，更愛她了，好想跟她一起喝酒。」「嬰兒車放一堆酒杯，我真不行了，太神了。」

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